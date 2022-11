Jumbo stopt per direct met WK-reclamespot met hossende bouwvakkers

In de gewraakte Jumboreclame lopen bouwvakkers de polonaise op muziek van de Toppers. Beeld Jumbo/Videostill

De nieuwe reclamespot van Jumbo voor het WK voetbal werd dinsdag gelanceerd en leidde op sociale media tot verontwaardigde reacties. In de commercial zijn een stel polonaise-lopende bouwvakkers te zien. De beelden liggen gevoelig, omdat bij de bouw van de stadions in Qatar duizenden arbeiders om het leven kwamen.

“We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan,” aldus Jumbo.

‘Onbegrijpelijk’

Marketingdeskundigen noemt de reclamespot van Jumbo woensdag ‘heel dom’. Marketeer Paul Moers reageert dat de makers van de spot ‘zich hebben verslapen’ en noemt het onbegrijpelijk dat Jumbo de commercial eerder had goedgekeurd.

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake spreekt van een ‘slordige fout’ en benadrukt dat het helemaal niet nodig was om bouwvakkers in de reclame te betrekken. ‘Hossende fans in een café’ hadden volgens hem volstaan en de boodschap veel beter overgebracht.

Ook Amnesty International heeft geen goed woord over voor de reclame: “Jumbo wordt op social media gevierendeeld. De reclame komt als een boemerang bij ze terug,” aldus woordvoerder Ruud Bosgraaf. “De hossende bouwvakkers maken het extra wrang. Dan plaats je jezelf als bedrijf buiten de werkelijkheid.”

Klachten

Bij de Reclame Code Commissie (RCC) waren ook klachten binnengekomen over de commercial. De commissie gaat kijken of de klachten met voorrang behandeld kunnen worden, zegt een woordvoerder woensdag. Het is niet bekend hoeveel klachten er zijn ingediend.

Volgens de Stichting Etherreclame (Ster) voldeed het omstreden WK-spotje van de Jumbo wel ‘aan alle spelregels’. “Het spotje is zoals alle commercials door onze ‘wasstraat’ heen gegaan,” legt Sterdirecteur Frank Volmer uit. “We controleren of de bijdrage voldoet aan een aantal technische criteria. En maken de inschatting of de Reclame Code Commissie bij eventuele klachten een reden zou kunnen bedenken om de spot af te keuren.” Volgens Volmer was dat bij de Jumbo-reclame niet het geval.

Gastarbeiders op straat gezet

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar is de kritiek niet van de lucht. Bouwvakkers zouden onder onveilige omstandigheden hun werk moeten doen en zijn uitgebuit. Vorige week werden duizenden gastarbeiders, een maand voor de start van het WK, op straat gezet, meldde persbureau Reuters. De arbeiders hadden twee uur om hun spullen te pakken.

Volgens The Guardian kwamen er in de aanloop naar het WK in Qatar de afgelopen jaren zeker 6500 arbeidsmigranten om het leven. Hoeveel migranten precies overleden, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk.

Qatar komt op een aanzienlijk lager aantal slachtoffers en stelt dat drie mensen rechtstreeks zijn overleden bij de bouw van de WK-stadions. Het precieze aantal doden is moeilijk vast te stellen, omdat doodsoorzaken in Qatar het afgelopen decennium maar zeer beperkt zijn onderzocht.