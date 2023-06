Jumbo stopt na dit seizoen sponsoring Max Verstappen, en mogelijk ook wielerploeg

Jumbo stopt na dit seizoen met het sponsoren van Formule 1-kampioen Max Verstappen en de Dutch GP in Zandvoort. Beeld ANP

Mogelijk krijgt ook wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma al na dit seizoen een andere hoofdsponsor. Het contract loopt tot eind volgend jaar, en zal gerespecteerd worden. Maar als een andere grote sponsor al na dit seizoen wil instappen, staat Jumbo open voor een eerder afscheid als hoofdsponsor. De supermarkt wil volledig stoppen met het sponsoren van topsport.

De stap is onderdeel van de strategie die de nieuwe Jumbo-topman Ton van Veen, opvolger van de van fraude verdachte Frits van Eerd, deze week aan zijn collega’s presenteert. Volgens Van Veen moet Jumbo weer terug naar de kern, en past mondiale sportsponsoring niet in dat profiel.

Volksheld

Jumbo en Verstappen zijn al tien jaar aan elkaar verbonden, en de schaats- en wielerploeg wordt sinds 2015 gesponsord. Onder Van Veen breekt Jumbo met dat verleden. “Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een hele goede food retailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken.”

Eerder staakte Jumbo zijn financiële bijdragen aan de motorsport. Die sponsorcontracten zijn onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek tegen Frits van Eerd. Van Veen: “Met de motorsport en de verdachtmakingen, daar willen we niets mee te maken hebben. Met Max Verstappen en Jumbo-Visma stoppen we om een hele andere reden. Die sponsoring heeft ons enorm veel naamsbekendheid gebracht, maar we hebben inmiddels alles gewonnen wat er te winnen valt.”

In zijn eerste grote interview sinds zijn aanstelling in maart, legt Van Veen uit hoe hij Jumbo uit het zware weer wil loodsen waarin de supermarkt is beland. Naast de aanhouding van Van Eerd zorgde ook een mislukte commercial rond het WK in Qatar voor slechte publiciteit. Het contract met het bureau dat de reclame maakte, is door Van Veen opgezegd. “We moeten minder hard roepen, en meer bewijzen.”