Journalist Roel Maalderink: ‘Ik wil niemand voor gek zetten’

'Het straatinterview is een heel rare vorm. Waarom vragen aan een passant of hij in klimaatverandering gelooft? Het zegt niets'

Utrecht

“Hoewel ik al vier jaar in Amsterdam woon, voelt het nog steeds als mijn stad. Ik ben er geboren, maar heb mijn jeugd in Soest doorgebracht. Later heb ik in Utrecht gestudeerd aan het University College en de rechtenfaculteit.”

“Met mijn twee oudere broers, Jos en Thijs, discussieerden we aan de eettafel veel over de zaken uit het nieuws. Mijn vader en moeder, fysiotherapeut en verpleegkundige, kwamen er amper tussen.”

“Ik denk weleens dat mijn snelle praten door die debatten thuis is ontstaan. Ik moest wel vlug zijn, anders was Thijs of Jos alweer aan het woord. Zij zijn vijf en zes jaar ouder, dus zeker in het begin waren ze veel mondiger.”

“Jos schrijft nu artikelen voor De Speld (satirische nieuwssite, red.) en bedenkt vragen voor televisiequizzen. Thijs heeft veel cabaret gemaakt en is nu radio-dj, sidekick bij Ruud de Wild. Ons werk heeft veel raakvlakken: actualiteit, satire, journalistiek. Alleen zijn onze media verschillend.”

Jurist

“Als ik over tien jaar toch als advocaat werk, is er ergens iets fout gegaan, denk ik. Het past niet bij me, hoewel ik mijn studie mediarecht heel interessant vond.”

“Ik heb nog een tijdje bij een studenten­consultancyclub gezeten. Ik dacht: iedereen om me heen begint aan een gedegen, serieuze carrière, ik moet ook. Zat ik daar tussen al die bralbazen te praten over winstmaximalisatie. Ik kreeg een zweetaanval, heb gedaan alsof ik vanwege privé­omstandigheden dringend weg moest en ben nooit meer teruggekomen.”

Jacobse en Van Es

“Hoewel Van Kooten en De Bie zijn gestopt toen ik zeven jaar was, ken ik bijna al hun werk. Hun laatste uitzending, eentje vol hoogtepunten, heb ik ontelbaar vaak bekeken. Dan zag ik De Tegenpartij naar het Binnenhof trekken om een staatsgreep te plegen. Ik had lang geen idee wat er precies gebeurde, maar vond het geweldig. En supervormend. Dat wil ik later ook, dacht ik. Bij Voxpop haal ik soms een flardje Van Kooten en De Bie terug. Ik zie mijn interviews ook als een soort sketch, alleen dan met onvoorbereide tegenspelers.”

Voxpop

“Dat straatinterview op tv is natuurlijk een heel rare vorm. Waarom vragen journalisten aan een passant in een winkelcentrum in Almere of hij in klimaatverandering gelooft? Zo’n antwoord zegt toch helemaal niets? Als reactie ben ik de straat op gegaan met de vraag: ‘Wat vindt u van genocide?’ Met als vervolg bijvoorbeeld: ‘Wat zou u ervan vinden als uw buurman aan genocide doet?’ Ik wilde het compleet in het belachelijke trekken. Uiteindelijk blijk je bijna elke persoonlijke irritatie in de mal van zo’n interview te kunnen gieten.”

“Ik heb nu bijna honderd Voxpops gemaakt, waarvan de helft samen met het AD. In het begin waren de gesprekken serieuzer. Maar hoe meer het een parodie wordt op het traditionele straatinterview, hoe leuker het is. De gimmick is de openingsvraag zo te stellen dat je je eigen format ermee onderuit haalt: ‘Wat vindt u van corona?’”

“Of ik verbaasd ben over de meningen van mensen? Tja, kijk je weleens op Twitter? En tegelijkertijd denk ik: die mensen zijn meer dan een gekke opvatting over Zwarte Piet. Ik voel me verantwoordelijk voor ze, probeer ze zeker niet voor gek te zetten. Het gaat mij ook niet om hen, maar om het sentiment dat ze vertegenwoordigen.”

Wraakporno

“Ben ik op afgestudeerd. Althans: mijn scriptie ging over online shaming, het digitaal aan de schandpaal nagelen van mensen. Juridisch gezien helemaal nieuw terrein en dus interessant. Hoe ga je als wetgever die wraakporno tegen? Hoe ondervang je dat je de vrijheid van nieuwsgaring en meningsuiting moet inperken? Wie is er aansprakelijk? Degene die het filmpje maakte? Wie het online zette? Of wie het doorstuurde via WhatsApp? Dat soort vragen is technisch en juridisch gecompliceerd. De politie wist toen, vier jaar geleden, amper hoe ermee om te gaan. Er werd soms nog gedacht dat het probleem weg was als het filmpje offline werd gehaald, maar je zag aan de zaak rond Patricia Paay dat daarmee de zaak natuurlijk niet is opgelost.’’

Workaholic

“Zei mijn broer dat ik dat ben? Hmm, misschien heeft hij ergens wel een punt. Ik geniet meer van het monteren van een leuk filmpje dan van een middag op het terras. Ik kan me heel erg in mijn werk verliezen. Logisch, vind ik. Zoals sommige jongens voetballer wilden worden, wilde ik dit altijd al doen. En als ik het doe, móét het ook goed zijn. Anders baal ik vreselijk. In een filmpje van twee minuten zit uiteindelijk toch wel twintig uur werk.’’

Peter R. de Vries

“Mijn oud-collega. Ik was nog bezig met mijn master rechten, dezelfde als zijn zoon Royce deed. Voor zijn eigen tv-programma zochten ze een jonge verslaggever om hem te ondersteunen.”

“Ik heb alleen maar heel veel waardering voor Peter R. de Vries gekregen. Misschien geen vent om gezellig een biertje mee te drinken, maar ik vond het ongelooflijk hoe secuur en met hoeveel toewijding hij zijn werk doet.”

“Ik heb er veel geleerd, hoewel het programma uiteindelijk niet echt geschikt was voor mij. Bloedserieus, nergens een vleugje ironie. Ik heb met Voxpop nog weleens een parodie gemaakt op die overvalshows. Rende ik voor het fictieve programma Eigen rechter op willekeurige voorbijgangers af om ze te confronteren: ‘U weet wel waarom we hier zijn hè? Er zijn hon-der-den klachten over u binnengekomen!’ Was die leerschool toch weer nuttig.”

#sorryjohan

“O ja, ik heb toen iets gezegd over die homofobe uitspraken van Johan Derksen. Zelf val ik behalve op vrouwen ook op mannen. Eigenlijk vind ik: dat gaat niemand wat aan. Maar tegenover de 16-jarige Roel én alle andere 16-jarige Roellen van nu vind ik het goed als iedereen die niet 100 procent hetero of 100 procent homo is, vertelt hoe het bij hem of haar zit.”

“Voor wie zowel op mannen als vrouwen valt, zijn er namelijk weinig mannelijke voorbeelden. Ja, voor mij was dat best een worsteling om helder te krijgen. Ik week af van de norm en moest ontdekken hoe het precies zat.”

“Als ik het moet schatten zou ik zeggen dat ik 80 procent op vrouwen en 20 procent op mannen val. Vrouwen vind ik fysiek aantrekkelijker, mannen kan ik vooral intrigerend vinden. Maar op wie ik verliefd word, wisselt. Ik heb zowel een vriend als een vriendin gehad. En wat ik merk: seksualiteit is een schaal, die in de loop van de tijd ook verandert. Maar dit is zoals ik me nu voel.”

Thierry Baudet

“Dat filmpje dat ik maakte als zogenaamde spindoctor van Thierry Baudet, had ik al tijden in mijn hoofd. Het idee is van de Britse komiek Michael Spicer. Ik zag zijn filmpje als influisteraar van Trump en dacht meteen: ‘Dit is zo goed! Hier moet ik een Nederlandse versie van maken.’ Of ik zijn toestemming nodig had? Eh, dat is work in progress. Op Twitter noem ik hem bij elk bericht over mijn video. Daar bedankte hij mij online voor. Maar ik heb hem niet zelf gesproken.”

“Ik vraag me af hoe het juridisch precies zit. Zijn format is natuurlijk het uitgangspunt. Aan de andere kant: hij is ook weer niet de eerste die zoiets doet. Ik blijf hem voor de zekerheid maar elke keer bedanken. Ik heb ideeën genoeg voor meer, ja. Jesse Klaver die van mij aanwijzingen krijgt hoe hij zelfverzekerd moet opkomen voor een toespraak: ‘Kom op, Jesse! Lopen maar! En onthoud bij elke stap dat je de reïncarnatie van Jezus Christus bent!’”

Bert Maalderink

“Geen familie.”

Huisgenoot

“Ik woon samen met een vriend. Heel gezellig, maar ook uit nood geboren. Voor mij en mijn vrijgezelle leeftijdsgenoten is het anders gewoonweg onmogelijk om in Amsterdam een huis te vinden. Tenminste, als je geen schep geld van je ouders meekrijgt om iets te kopen. Ik kan me er echt boos om maken: de afgelopen jaren hebben inwoners van Amsterdam gemiddeld meer verdiend met de waardestijging van hun huis dan door gewoon te werken. Dat types als Wybren van Haga en prins Bernhard junior niet eens een baan zouden hoeven hebben om binnen te lopen, vind ik ontzettend krom.”

“Gelukkig kunnen Luc en ik het goed met elkaar vinden. Hij is fractiemedewerker bij GroenLinks, we hebben veel dezelfde interesses. Het is ook fijn om met iemand te sparren. Bijna elke video laat ik aan hem zien voor hij online gaat. Of we samen koken? Ik ben meer het type van een kant-en-klare maaltijdsalade.”

Arjen Lubach

“Maakt een geniaal programma, hoezo? Of ik zelf zoiets zou willen maken? Dan vind ik Promenade van Diederik Ebbinge eigenlijk beter bij me passen. Wat was dat ontzettend goed! Ik heb alle afleveringen drie keer bekeken. Er zitten zo veel subtiele verwijzingen in. Of het slim is om het hier te zeggen weet ik niet, maar ik heb Diederik meteen gemaild om te zeggen dat ik graag mee zou doen. Volgens mij zou Voxpop of die spindoctorsketch zo in het programma kunnen. Hij stond er wel voor open, geloof ik. Misschien iets voor seizoen twee.”

Coronacrisis

“Het is improviseren op straat. Ik interview met de microfoon aan een stok van anderhalve meter. Die constructie maakt het gesprek lastiger. Het tempo zakt, doordat ik de microfoon niet kan terugpakken.”

“Uiteraard voel ik de crisis als zzp’er ook: dagvoor­zitterschappen gaan niet door, net als optredens met De Speld. Maar er is ook weer ruimte voor andere dingen. Ik heb altijd al ­piano willen leren spelen. Dankzij een app is het binnen twee maanden gelukt om House of the Rising Sun te spelen.’’

Diederik Jekel

“Met mijn broer Thijs maakte hij vroeger ­studentencabaret in Enschede. Ik heb veel van hun voorstellingen gezien. Ontzettend stoer dat hij een YouTubekanaal over het klimaat is begonnen, Jekels Climate Channel. Doet ie steengoed.’’