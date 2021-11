Jos B. over zijn dna-sporen in Verstappens onderbroek: ‘Ik weet niet hoe dat kan’

Rechtbanktekening van Jos B. Beeld ANP

Toen hij vertelde over het moment dat hij Verstappens hartslag controleerde, barstte hij in huilen uit. Woensdag is de inhoudelijke behandeling begonnen van het hoger beroep over het misbruik en de dood van Nicky Verstappen in 1998.

B. gaf woensdagochtend wel antwoord op de vragen van het Hof. Hij sprak zachtjes en uiterst behoudend. Tijdens eerdere inleidende zittingen zei hij bijna niks. Nu vertelde hij dat hij was gaan fietsen, op de Brunssummerheide belandde, ging plassen en ‘toen werd zijn aandacht ergens door getrokken’. Hij ging op onderzoek uit, er lag iets roods, hij kwam dichterbij en zag dat er een kind lag. “Ik heb hem omgedraaid en ik heb hem op vitale delen gecontroleerd. Ik heb hem bij de heupen gepakt.”

‘Niemand zou me geloven’

Advocaat-generaal Gerard Sta wilde precies weten hoe B. Verstappen heeft aangeraakt. Liggend op de grond van de rechtszaal deed B. vanmorgen voor hoe hij Verstappen heeft omgedraaid. Van de buik op de rug. Daarna vertelde B. dat hij Verstappens hartslag controleerde. En barstte hij in huilen uit.

Hij zei dat hij geen melding durfde te maken van zijn vondst vanwege zijn zedenverleden. “Niemand zou me geloven.” B. blijft daarmee dichtbij zijn eerder opgenomen videoverklaring. Op de vraag of hij Verstappens pyjamabroek naar beneden heeft gedaan, zei hij ‘nee’.

Sta zaagde B. gaandeweg de ochtend lang door over ‘bij welke boom hij heeft staan plassen’, ‘of z’n fietslicht aan stond of niet’ en ‘wat precies zijn aandacht trok’. B. werd steeds terughoudender. Hij wist het vaak niet meer en dacht steeds langer na voor hij wat zei.

Hartslag

Pijnlijk stil werd het toen Sta vroeg waarom B. nu vertelt dat hij Verstappen omdraaide door hem bij de heup te pakken. “In uw videoboodschap zegt u daar niks over, waar komt nu die herinnering vandaan?” B. zei: “Hoe anders moet ik dan zijn hartslag controleren, ik moest hem omdraaien.” Sta weer: “Ik weet het niet, u was daar, ik niet.” B. vervolgens: “Ik ga er vanuit dat ik hem heb gedraaid door hem te pakken bij de heup.”

Aan het begin van de middag kwamen B’s dna-sporen in de onderbroek van Verstappen ter sprake. Volgens B. wordt daarmee geconcludeerd dat hij Verstappen heeft misbruikt en gedood. “Is dat een gekke gedachte dan?” vroeg Sta. “Het klopt niet,” zei B.. Hoe het dna daar dan komt, weet B. niet. Hij heeft Verstappen aangeraakt. “Maar niet zijn onderbroek, voor zover ik weet.”

Nicky had de onderbroek achterstevoren en binnenstebuiten aan toen hij werd gevonden. Toen B. werd geconfronteerd met het 3D-model van de onderbroek, vól met zijn dna-sporen, zei hij: “Ik heb geen verklaring.”

Sta ondervraagt B. tot in detail. Zo bracht hij een pleegkind van B’s zus ter sprake, tegen wie B. ooit gezegd zou hebben dat hij één keer verliefd is geweest, ‘op Nicky’. Ook heeft de zus van dat kind blijkbaar een boekje geschreven over kinderen die één voor één vermist raken tijdens een kamp. Over de verliefdheid zegt B. dat hij nooit zo’n gesprek met dat pleegkind heeft gehad. Over het boek - waar hij niks van wist - zegt hij ‘dat dat meisje blijkbaar iets heeft willen verwerken’.

Maar volgens B’s advocaat Gerald Roethof heeft het pleegkind zelf gezegd dat het verhaal van de ‘verliefde B.’ niet klopt en wil ze dat eventueel zelfs in het gerechtshof als getuige komen vertellen.

Kinderporno

B. staat ook nog terecht voor het in bezit hebben van bijna 400 kinderpornografische plaatjes. B. zei daarover dat hij geïnteresseerd is in fotografie, dat hij afbeeldingen zocht ‘waar hij van kon leren’ en dat er foto’s binnenkwamen ‘die hij niet had verwacht’. Daarna begon hij gericht te zoeken naar foto’s van jonge jongens. “Dat liep uit de hand en toen ben ik gestopt.”

Voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep zijn vijf dagen uitgetrokken. De strafeis komt pas volgende week. B. werd een jaar geleden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. De Limburger liet tot nu toe altijd weten dat hij Nicky slechts heeft gevonden.

Getuige Bekir E.

Tijdens de pro-formazittingen in het hoger beroep hield B. de kunst van het zwijgen hardnekkig vol, het aandringen van het Openbaar Ministerie en de nabestaanden ten spijt. Slechts de plotselinge en bizarre getuigenis van een andere gedetineerde, Bekir E. (veroordeeld voor de moord op Humeyra), dwong hem tot een reactie.

Volgens Bekir heeft B. in de gevangenis − waar ze samen verbleven − tegen hem gezegd dat hij Verstappen inderdaad heeft gedood, weliswaar per ongeluk, maar toch. B. deed dat af als verzinsels van Bekir die daar ‘een slaatje uit zou willen slaan’. Het grootste probleem voor justitie is dat de verklaring van Bekir moeilijk te toetsen is. Op vragen over Bekir wilde B. vandaag weinig meer zeggen. “Hij is zeker niet iemand waar je je hart lucht.”

Opgepakt in Spanje

B. werd in 2018 opgepakt in Spanje. Hij werd vervolgens overgeleverd naar Nederland. B. werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar. De rechter hield hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Verstappen is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden.

B. ging daarna in hoger beroep. Hij houdt vol onschuldig te zijn en Verstappen alleen maar te hebben gevonden.