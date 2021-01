Jorden van Foreest wint Tata Steel-schaaktoernooi als eerste Nederlander in 26 jaar tijd

De 21-jarige Van Foreest won zondag het 'Wimbledon van het schaken'. Beeld EPA

Zondag rond 17.30 uur werd duidelijk dat Jan Timman, die het ‘Wimbledon van het schaken’ in 1985 won, een opvolger zou krijgen als recentste winnaar van eigen bodem. Anish Giri, Nederlands beste schaker, wist in de 13e en laatste ronde van het toernooi een taaie partij tegen de Spanjaard David Anton Guijarro om te buigen naar een remise.

Daarmee kwam hij op een gelijk aantal punten uit als landgenoot Jorden van Foreest, die twee weken lang boven zichzelf uit was gestegen en in zijn voorlaatste en laatste gewonnen partij wonderschoon schaak liet zien.

Blitz-schaken

En dus moest de beslissing vallen in een tie-break, waarbij eerst twee potjes blitz-schaak moesten worden afgewerkt. Beide spelers krijgen vijf minuten de tijd om na te denken. Nadat ze twee keer in remise eindigden ,moest een zogeheten ‘armageddonpartij’ bepalen wie de eindwinnaar zou worden. Hierbij krijgt wit vijf minuten denktijd, en zwart slechts vier, maar bij een remise wordt zwart tot winnaar uitgeroepen.

Het werd een krankzinnige pot. Giri speelde met wit, maar raakte desondanks toch in tijdproblemen. In alle tumult – beiden spelers hadden nog een paar seconden op de klok – vielen stukken om en blunderde Van Foreest door een loper weg te geven, maar ging Giri door zijn vlag heen, waarmee hij verloor.

Underdog

Van Foreest, die als underdog aan het toernooi begon, kon vlak na de partij niet bevatten dat hij werkelijk gewonnen had. “Ik betwijfel of ik dit succes ooit nog kan evenaren,” zei hij breed lachend. “Anish speelde beter, maar ik speelde sneller. Eigenlijk wil je zo niet winnen, het is een beetje alsof je een muntje opgooit. Maar ik ben super blij.”

Van Foreest werd in 2015 de jongste Nederlandse grootmeester ooit, en komt uit een roemruchte schaakfamilie. Zijn betovergrootvader Arnold van Foreest werd driemaal Nederlands schaakkampioen, net als diens broer Dirk.

De nieuwe schaakkampioen heeft vier broers en een zus die ook allemaal schaken. Ze gingen niet naar school maar kregen thuisonderwijs, zodat ze voldoende tijd overhielden om te schaken. Van Foreest stond voor hij aan het toernooi begon 66e op de wereldranglijst, maar maakt door zijn winst een flinke sprong.

Voor Giri waren de druiven zuur. Zaterdag was hij nog koploper en had hij een gewonnen stelling tegen de 17-jarige Iraniër Alireza Firouzja. Hij kwam niet verder dan remise, net als zondag, waardoor hij veroordeeld was tot een tie-break. Daar bewaarde hij al geen goede herinneringen aan, want in 2018 dolf Giri in Wijk aan Zee in die korte potjes al het onderspit tegen wereldkampioen Magnus Carlsen. Nu was het new kid on the block Van Foreest die hem afhield van het grootste succes in zijn loopbaan.