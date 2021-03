Joost Eerdmans (JA21): ‘Reële plannen, geen wappies aan het woord’

Joost Eerdmans: ‘Ik heb altijd mijn principes gevolgd.’ Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Na een etentje van Forum voor Democratie in november in Tiel hakten Joost Eerdmans en Annabel Nanninga de knoop door. ‘Antisemitische opmerkingen’ van Forumleider Thierry Baudet ‘waren de druppel’. “Nog los van alle waanzinnige theorieën die de jongen erop na houdt,” zegt Joost Eerdmans.

28 dagen later kondigden ze hun eigen, nieuwe partij aan: JA21. Tal van Provinciale Statenleden, Eerste Kamerleden en de driemansfractie in het Europees Parlement stapten eveneens over. “En nu richten we het vizier op de Tweede Kamer. Met ons plan, ons programma, loop ik eigenlijk al onder mijn arm sinds Fortuyn. Mijn ideologie is niet veranderd. En wij denken hard nodig te zijn,” zegt Eerdmans.

U bent bij uw achtste partij aanbeland. Waarom gaat het nu wel een succes worden?

“Ik ben nooit van links naar rechts gezwenkt om ergens maar een stoeltje te krijgen. Ik heb altijd mijn principes gevolgd. Ik ben Fortuynist en ik mis al jaren in Den Haag het geluid van toen. Van die lijn ben ik niet afgeweken. Als Fortuyn niet was vermoord, had ik al negentien jaar in de Kamer gezeten in zijn naam. Ik heb lang met de handrem erop gezeten. Ook bij de LPF zeiden ze al: Joost, moet je de kar niet trekken? Maar dat voelde toen niet goed. Nu is het René Froger, this is the moment, het gaat nu gebeuren.”

U zegt dat er een gat is op rechts, maar in de laatste kabinetten was de VVD de grootste partij en al jaren zijn er conservatieve partijen aan de macht. Waarom bent u nodig?

“De VVD is altijd de drie weken voor de verkiezingen rechts en daarna weer links. VVD levert niet op de drie terreinen waar wij voor staan: minder Europa, geen onnodige klimaatmaatregelen en minder migratie. Rechts heeft in de peilingen tachtig zetels, maar je zult zien dat de kiezer weer niet beloond gaat worden. Een partij als de onze is nodig om de VVD, dat vast weer de grootste wordt, naar rechts te trekken.”

Maar wie regeert, moet compromissen sluiten, er zijn internationale verdragen. Het is toch ook gewoon de weerbarstigheid van regeren?

“Wij zeggen: er kan veel binnen de EU. Je kunt grenscontroles doen zonder uit Schengen te stappen, kijk naar Denemarken. Je hoeft niet uit de euro, maar je kunt er wel voor zorgen dat Zuid-Europa niet aan het geldinfuus blijft hangen. We hoeven geen tal van verdragen op te zeggen of uit de EU te stappen. En dan zijn er nog de onhaalbare klimaatdoelen. Wij zitten hier het gas af te sluiten, terwijl in China tweehonderd kolencentrales worden gebouwd. Het kost je 60.000 euro om je huis van het gas af te halen, dat is niet op te brengen. Nederland bepaalt niet het klimaat van de wereld. Het is een fata morgana.”

U wil ‘klimaatadaptatie’. Wat is dat dan?

“Dat wij ons wapenen tegen de stijgende zeespiegel. En dat kunnen we als geen ander. Ik woon ook zwaar onder de waterlijn. Wij kunnen dat als Nederland, we zijn de experts, hebben de beste ingenieurs als het gaat om waterkering en dijkenbouw. Wij kunnen ons aanpassen, daarin kunnen we excelleren. Dáár moeten we onze tijd, geld en innovatieve kracht in steken.”

VVD, CDA, maar veel meer partijen hebben zich wel geconformeerd aan klimaatmaatregelen. Als u niks wil, heeft u hun niets te bieden.

“Dan staken de gesprekken, ja. We hebben geen breekpunten, maar als het die kant op gaat... Wat ons betreft moet het klimaatakkoord van tafel. Alles wat wij hier doen om de temperatuurstijging tegen te gaan, wordt in China ongedaan gemaakt. Het heeft dus geen zin.”

Dan staat u zo weer buiten.

“Als dat zo is... Kijk, we bestaan sinds 18 december. Dan gaan we bouwen en groter terugkomen.”

Maar waarom zou de kiezer voor u moeten gaan? De PVV en FvD willen niets op klimaatgebied, zijn voor een ‘nexit’ en een vergaande of totale migratiestop, u bent gematigder op die onderwerpen?

“Omdat wij denken dat een nexit nu niet het beste is en niet noodzakelijk. Het kan uiteindelijk de slotsom worden, maar wij denken dat we binnen de EU meer actie kunnen nemen, samen met andere Noord-Europese landen.”

De partij waar jullie uit voortkomen was gewoon voor een nexit. Dat vindt u nu dus niet meer?

“Ja, daar had ik achter de schermen toen dus voortdurend gesprekken over. Bij Forum hinkten we ook op twee gedachten. Ik sluit niet uit dat het er ooit toe komt, maar nu is het nog niet de beste weg.”

Als ik niks wil met klimaat, voor een nexit ben en migratie wil stoppen, kan de kiezer dus beter op de PVV of Forum stemmen. Dan weet je wat je krijgt.

“Maar je weet ook dat die partijen nooit aan boord van een kabinet zullen komen, want ze worden uitgesloten. Dat is jammer, dat is ondemocratisch, maar met ons kom je verder. Wij zijn er voor de politiek daklozen. De rechtse kiezer die ziet dat het een dead end is met die twee partijen. Bovendien hebben wij acht zetels in de Eerste Kamer, wat ons absoluut een troef biedt. We zitten in de provincies, Europa, de Eerste Kamer, nu alleen de Tweede Kamer nog.”

Heeft u geen reserves als u ‘we’ zegt? U heeft die zetels meegenomen van Forum.

,,Nee, de kiezer is weggejaagd bij FvD, en onze politici ook. We zijn met goede reden weggevlucht. En we hebben het verstandigste deel politici meegenomen. We zijn terug met een realistische, nette partij. Geen wappies aan het woord, gewoon reële, rechtse plannen.”

U sluit Forum niet uit. Is dat niet gek? Principieel niet in die partij willen zitten, maar wel samenwerken?

“Nee, ik vind toch dat je ieder plan, iedere motie op de inhoud moet bekijken. Als je deel van een partij bent, heb je jezelf ook te verhouden met de ideologie, het imago, de toon. Maar als het om samenwerken gaat, kijk je meer naar de inhoud van een plan, motie of voorstel. Los van de afzender.”

De ‘Ja’ uit Ja21 staat voor ‘juiste antwoord’, maar Baudet noemt jullie de ‘Judas Alliantie’?

“Ja, da’s een plagerijtje. Hij heeft zijn kiezers bovendien meer verraden dan wij hem, dus dat doet me helemaal niets. Maar toch moet je naar inhoud blijven kijken, gewoon boven de gordel blijven.”