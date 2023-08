Joodse verzetsman uit Amsterdam geïdentificeerd door dna-verwantschapsonderzoek

Sinds 2013 liggen de stoffelijke resten van Bernard Luza in een graf op het Nationaal Ereveld Loenen. Beeld ANP

Op 15 februari 1943 werd verzetsman Bernard Luza op 39-jarige leeftijd, op een schietbaan in de buurt van Schiphol, geëxecuteerd. Daar werd zijn lichaam in 1945 teruggevonden. Zijn identiteit viel toentertijd niet vast te stellen, maar dat is nu wel gelukt. Aan de hand van het dna van een zoon van Luza’s jongere zus, die na de oorlog naar Australië emigreerde, kon worden achterhaald dat het om het lichaam van de verzetsman gaat. Drie van Luza’s zussen hebben de oorlog, als enigen uit het gezin, overleefd.

Lange tijd lag het lichaam van Luza als Onbekende Nederlander begraven op de begraafplaats in Hoofddorp. Sinds 2013 liggen zijn stoffelijke resten in een naamloos graf op het Nationaal Ereveld Loenen.

Communistische Partij

Luza werd in 1903 geboren in Amsterdam in een gezin met tien kinderen. Na de lagere school werkte hij in de sigarenindustrie, waarna hij als veertienjarige een baan kreeg bij de kledingfabriek van Hollandia in Amsterdam-Noord. Luza werkte daar op de afdeling waar regenjassen waterafstotend werden gemaakt.

In 1935 sloot hij zich aan bij de Communistische Partij Nederland (CPN) en hij was een tijd actief als penningmeester van de CPN-groep binnen de Amsterdamse kledingindustrie. Luza trouwde met de Amsterdamse Clara van Os, met wie hij dochter Eva kreeg. Zij zouden uiteindelijk de dood vinden in concentratiekamp Sobibor.

Razzia

Op woensdag 11 november 1942 werd Luza opgepakt tijdens een razzia bij de fabriek, inmiddels Hollandia-Kattenburg genaamd. Alle Joodse medewerkers werden door de Sicherheitspolizei weggevoerd. In januari 1943 startte in Utrecht een proces tegen Luza en vier andere werknemers van Hollandia. De Duitsers verdachten Luza van het illegaal verspreiden van De Waarheid, een communistische verzetskrant. Ook zou hij volgens de Duitsers hebben opgeroepen tot sabotage van de textielproductie die voor het Duitse leger bestemd was, door expres langzaam te werken of lopende banden onklaar te maken.

Luza werd beschouwd als de leider van een groep verzetsmensen binnen de fabriek. Tegen alle opgepakte medewerkers werd in Utrecht de doodstraf geëist, maar alleen Luza en Mijer Konijn werden daadwerkelijk ter dood veroordeeld.

