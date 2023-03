Jongvolwassenen in Amsterdam mentaal hard geraakt door coronaperiode: mogelijk blijvende effecten op psychische gezondheid

Studenten van de Amsterdam Business School. Bijna de helft van de jongeren in Amsterdam heeft de coronatijd als (heel) negatief ervaren. Beeld Mariette Carstens Fotografie/ANP

Tussen maart 2020 en maart 2022 kreeg Nederland te maken met de ene na de andere coronamaatregel. Een van de zwaarste maatregelen was de lockdown, die verspreid over meerdere periodes werd ingevoerd. Veel jongeren lieten toen al weten zich eenzaam te voelen, maar voor het eerst is dit nu ook in cijfers teruggebracht, blijkt uit een rapport dat de GGD dinsdag heeft gepubliceerd.

De GGD zoomde in op jongeren tussen 18 en 25 jaar. Jongvolwassenen die aan de start van hun volwassen leven stonden. Bijna de helft van de jongeren in Amsterdam heeft de coronatijd als (heel) negatief ervaren. Landelijk is dat met 43 procent een stuk lager. Bijna 1 op de 5 Amsterdamse jongvolwassenen heeft nog steeds last van een coronagerelateerde gebeurtenis. En liefst 73 procent van alle Amsterdamse jongeren zegt tijdens de periode hulp of steun nodig gehad te hebben, ten opzichte van 64 procent in heel Nederland.

Een deel van de Amsterdamse jongeren (8 procent) zegt dat ze nergens met hun emoties of problemen naartoe konden. Bovendien werd (langdurige) psychologische hulp voor 29 procent van de Amsterdamse jongeren uitgesteld – landelijk was dat 26 procent. De onderzoekers stellen dat zij hierdoor mogelijk blijvende effecten op hun mentale gezondheid ondervinden. Van de Amsterdamse jongeren zegt 13 procent tot op de dag van vandaag dan ook nog negatieve gevolgen te ervaren van die uitgestelde zorg.

Mentale klachten nemen al langer toe

Het zijn cijfers die waarnemend zorgwethouder Marjolein Moorman grote zorgen baren. “We leven in een complexe tijd die steeds weer een beroep doet op ons vermogen om ons aan te passen aan veranderingen. Het leven in een grote stad als Amsterdam doet daar nog een schepje bovenop. Het is voor de samenleving een belangrijke opdracht om te zorgen voor onze jongeren.”

Als wordt gekeken naar eerdere onderzoeken die in de stad zijn uitgevoerd, blijkt dat de mentale klachten onder jongvolwassenen in Amsterdam al sinds 2008 aan het toenemen zijn. Inmiddels hebben zes op de tien Amsterdamse jongvolwassenen last van psychische klachten. Zij hebben te maken met veel stress, voelen zich neerslachtig en somber, zijn eenzaam of zitten zo erg in de put dat niets ze kan opvrolijken. Landelijk is dit gemiddeld lager: vijf op de tien jongeren heeft hier last van.

Amsterdam neemt maatregelen sinds 2019, zoals Amsterdam Mentaal Gezond, om deze trend tegen te gaan. Dat lijkt niet geslaagd te zijn, al wijst Moorman erop dat de cijfers zomaar hoger hadden kunnen zijn zonder al deze programma’s. De wethouder zegt dat de gemeente binnenkort met nieuwe plannen komt om hier nog meer tegen te doen en dat de Week van de Mentale Gezondheid volgende week in het teken staat van jongvolwassenen.

Meer drugs en drank in Amsterdam

De GGD heeft in het onderzoek ook gekeken naar drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Ook daarin zijn de cijfers van Amsterdam hoger dan het landelijk gemiddelde. Liefst 26 procent van de jongeren is een zware drinker, landelijk ligt dat op 21 procent. In Amsterdam heeft 23 procent van de jongvolwassenen de laatste vier weken cannabis gebruikt, landelijk is dat 16 procent.

Op harddrugs gebied is dat niet anders: 18 procent van de jongeren gebruikte de afgelopen maand bijvoorbeeld cocaïne, ghb of xtc, in heel Nederland is dat 10 procent. Moorman wijt dit onder meer aan het grote uitgaanscircuit in de hoofdstad en dat hier veel studenten wonen, maar zegt ook dat de gemeente blijft inzetten op interventies via sociale media, bijeenkomsten voor jongeren en dat hier op scholen over wordt gesproken.

Moorman: “Het overgrote deel van de mentale klachten ontstaat tussen de 15 en 25 jaar. Alleen door langdurig in te zetten op preventie onder jongeren kunnen we het tij keren en zorgen voor toekomstige generaties Amsterdammers met minder mentale klachten.”

