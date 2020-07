Jongvolwassen rokers: ‘Stoppen zou bij het eerste drankje al misgaan’

Beeld ANP

Dat is lastig te zeggen volgens Tom Bart, persvoorlichter van Jellinek. “Redenen voor gebruik verschillen per persoon en per groep, daar is meer onderzoek voor nodig.” Hij is niet verbaasd over de stabilisering van het aantal rokers binnen deze groep. Over een langere periode is namelijk wel een daling te zien - die nu enigszins gestagneerd is. “Dat zie je wel vaker.”

Bovendien gaat het om een groep die van origine wat meer risico neemt. Twintigers zitten vaak in hun studententijd en experimenteren meer met middelengebruik, zo ook met roken. Daarbij is het een groep die roken vooral gebruikt ter ontspanning, volgens het Trimbos Instituut.

Vooral het gelegenheidsroken is een trend die vaker te zien is onder jongeren uit deze groep: de meeste jongeren steken graag een sigaret op bij een drankje of voor de gezelligheid. Relatief weinig jongeren roken dagelijks. De angst is dat het doorschiet naar dagelijks roken, aldus Bart. “Nicotine is nou eenmaal heel verslavend.” Wat denken rokers uit deze groep zelf?

Robby Laterveer (23), student aan het Conservatorium, is na jarenlang vast roken gelegenheidsroker

“Sinds 1 april ben ik gestopt met roken, feestjes uitgezonderd. Ik begon me bij elke sigaret schuldiger te voelen en was juist bezig met gezonder leven. Ik ga vaak hardlopen en wilde m’n tijd verbeteren. Ik dacht: als ik niet meer rook, lukt dat vast wel. En inderdaad, nadat ik gestopt was, ging ik conditioneel in sneltreinvaart vooruit.”

“Ik vind het wel prima dat ik nog niet volledig gestopt ben, dan heb ik altijd de mogelijkheid om in de gezelligheid met een drankje toch een sigaret op te steken. Naarmate ik volwassener word, stop ik misschien wel helemaal, maar ik denk dat ik dan ook niet meer elke week ga drinken.”

“Ik rook al sinds mijn vijftiende, dus ik weet niet of stress voor mij toen al een belangrijke factor was. Maar ik denk wel dat het een groot aandeel heeft in waarom roken toch een vorm van comfort was voor mij. Ik heb een drukke levensstijl, dus het is dan een fijn momentje voor jezelf. Dat mis ik nu wel, maar ik probeer het te vervangen door bijvoorbeeld een stuk fruit te eten op het balkon.”

Robin van Ginkel (23), servicemedewerker bij advocatenkantoor Dentons Boekel, begon als gelegenheidsroker

“Op mijn zeventiende ben ik begonnen met roken. Een jaar later stopte ik, voor drie jaar. Ik had toen een relatie met iemand die er fel op tegen was. Toen dat uitging ben ik weer begonnen, heel slecht eigenlijk. Het begon met gelegenheidsroken, op feestjes of met mensen die het veel doen, maar nooit alleen. Inmiddels doe ik dat wel.”

“Toch gebeurt het weleens dat ik een paar dagen of een week niet rook. Maar uit verveling of irritatie steek ik vaak genoeg alsnog een sigaret op, ook als ik alleen ben. Het is inmiddels een gewoonte geworden om bijvoorbeeld voor het eten of tijdens het wachten ook te roken.”

“Ik heb wel de ambitie om uiteindelijk een keer te stoppen, maar daar zie ik nu nog niet genoeg voordelen van in. Ik denk ook dat ik eerst zou moeten minderen, een beetje door die gewoonte heen breken, om het mezelf uiteindelijk makkelijker te maken.”

Thijs Janssen (22), student biotechnologie, wil na zijn studie stoppen

“Ik rook ongeveer een pakje per dag, sinds mijn achttiende. Daarvoor, vanaf mijn zestiende, rookte ik alleen in het weekend. Het begon als iets lekkers bij het drinken, voor de gezelligheid. Van ‘effe een peukie doen bij een drankje’, ben ik uiteindelijk steeds meer gaan roken.”

“Soms voel ik me er wel slecht over. Als ik bij het busstation sta te roken, ga ik expres wat verderop staan. Over mijn eigen gezondheid maak ik me nog niet zoveel zorgen, maar dat zal later denk ik nog wel komen. Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over stoppen, ook omdat ik weet dat het me nu toch niet zal lukken. Bij het eerste drankje zou dat al misgaan.”

“Over drie jaar ben ik klaar met school en begin ik met werken, dan zou ik wel willen stoppen. Vooral omdat ik anders continu aan het roken ben in de pauze, dat is ook zonde. Maar ik merk wel dat het moeilijker wordt om te stoppen naarmate ik langer rook: ik heb er nu al meer behoefte aan dan eerst. Waar ik eerst de ochtend begon met een kopje koffie en dán een sigaret, is die volgorde nu omgedraaid.”

Roy Gielen (24), student entertainment management, gaat binnenkort stoppen

“Begin dit jaar heb ik een stoppoging gewaagd, die onsuccesvol eindigde. Een maand later begon ik weer met roken. Dat kwam vooral door het feesten. Ik begon op feestjes weer te roken, en uiteindelijk ook weer alleen. Maar ik heb mijn ouders beloofd dat ik vóór mijn 25ste verjaardag stop met roken. Die komt er bijna aan, dus hopelijk ben ik binnenkort weer gestopt.”

“Het wordt mijn derde en - hopelijk - laatste poging. Om mijn kansen te vergroten ga ik het boek The Easy Way to Stop Smoking lezen. Dat werkte voor mijn zus. Als het daarmee niet lukt stap ik over op de elektrische sigaret, dan krijg ik tenminste minder schadelijke stoffen binnen.”

“Ik ben begonnen toen ik zeventien was, onder groepsdruk. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Nu voel ik me er constant slecht over. Zelfs als ik een sigaret rook denk ik: ‘Ik zou deze sigaret nu niet moeten roken.’ Maar toch blijft het een goed gevoel als je er écht naar hunkert en dan een sigaret opsteekt.”

Tip van Jellinek: wees niet bang hulp te zoeken Het ontmoedigen van roken staat hoog op de agenda voor Jellinek. “Als middel veroorzaakt het verreweg de meeste doden per jaar,” aldus persvoorlichter Tom Bart. Roken moeilijker en minder normaal maken, is het devies. Want ook gelegenheidsroken kan een verslaving zijn: “Het gaat om vastgeroest gedrag. Als je met een biertje of wijntje in je hand automatisch de behoefte krijgt om te roken, kun je wel spreken van afhankelijkheid.” De allerbelangrijkste tip voor stoppen met roken, volgens Bart: wees niet bang om hulp te zoeken. “Neem contact op met je huisarts. Die kan je doorverwijzen of zelf begeleiden. Stoppen met roken kan heel moeilijk zijn, vooral als je dagelijks rookt of al voor een langere periode. Met begeleiding is de kans kleiner dat het mislukt.” En kans op slaging bij die eerste poging is juist zo belangrijk, zegt Bart, want na een mislukte poging zijn rokers vaak gedemotiveerd om het er weer op te wagen.