Jongerentak Forum voor Democratie is splijtzwam

Thierry Baudet (FvD) en zijn assistent Freek Jansen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Aanleiding is de publicatie afgelopen zaterdag in Het Parool waarin werd aangetoond dat er binnen de jongerenbeweging van de partij JFvD nog steeds leden actief zijn die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben.

Nadat het artikel verscheen brak volgens meerdere bronnen dit weekeinde grote paniek uit binnen de partij. Er werd zaterdagavond laat een intern onderzoek aangekondigd, wat door Baudet een ‘uitstekend optreden’ werd genoemd, maar verschillende partijprominenten lieten zondag op Twitter weten hier geen genoegen mee te nemen.

Rob Roos, lid van het Europees Parlement wil dat de JFvD wordt ‘opgedoekt’. Ook Annabel Nanninga, senator en fractieleider van de partij in de gemeente Amsterdam is ongelukkig met de aanpak binnen de jongerentak van de partij. ‘Too little, too late. Onacceptabel dat dit soort mensen in onze partij zitten dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden,’ liet ze via twitter weten. ‘Ik sta hier niet achter en verwacht een volledige sanering van de JFvD.’

Openlijk afstand

Onder anderen het Amsterdamse raadslid Kevin Kreuger, senator Toine Beukering, Europarlementariër Derk Jan Eppink, fractievoorzitter in de staten van Friesland Maarten Goudzwaard statenlid in Flevoland Gert Jan Ransijn en de volledige statenfractie in Utrecht, waar ook de nummer drie van de landelijke lijst Nicki Pouw-Verweij deel van uitmaakt, ondersteunen de oproep van Nanninga.

Dat zoveel FvD’ers openlijk afstand nemen van Baudet zet de verhoudingen binnen de partij op scherp. Spilfiguur in het ontstane schisma is Freek Jansen, rechterhand van Baudet, voorzitter van de JFvD en nummer 7 op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Alt-right

Anonieme bronnen melden dat velen binnen de partij niet blij zijn met zijn kandidatuur, maar dat partijleider Baudet vasthoudt aan zijn plaats op de lijst. Jansen heeft verschillende keren laten blijken een aanhanger te zijn van alt-right gedachtegoed. Hij was de verbindende schakel tussen Baudet en leden van de extreemrechtse organisatie Erkenbrand tijdens een etentje met de white supremacist Jared Taylor. Ook zou hij zich positief hebben uitgelaten over het nationaal-socialisme en het Derde Rijk.

Annabel Nanninga en anderen eisen nu ‘schoon schip’, anderen spreken over ‘opheffing van de JFvD’. Dat zal betekenen dat Freek Jansen het veld moet ruimen. Daarmee lijken ze af te stevenen op een frontale confrontatie met Baudet, wiens band met Jansen de afgelopen jaren zeer innig was. Ze staan min of meer voor hetzelfde gedachtegoed, blijkt uit het onlangs verschenen boek Mijn meningen zijn feiten, de wording van Thierry Baudet.

Het was Jansen die meeschreef aan de ‘Uil van Minerva’-speech, het was Jansen die na het vertrek van Henk Otten de belangrijkste adviseur van Baudet in de Tweede Kamer werd en een groot deel van zijn speeches schreef. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat er ook zondag sprake is van koortsachtig overleg en dat de top van Forum bij elkaar komt. Volgens de laatste berichten weigeren Baudet en Jansen in te binden. Zij die klagen kunnen wat hen betreft opstappen.

Opstand binnen eigen gelederen

Het is in het vierjarige bestaan van Forum voor Democratie de derde keer dat er een opstand binnen eigen gelederen plaatsvindt. In de zomer van 2019 vertrokken mede-oprichter Henk Otten en een aantal anderen na een slaande ruzie met partijleider Thierry Baudet over de koers van de partij. In mei van dit jaar meldden zich verontruste jongeren bij het bestuur van de JFvD vanwege antisemitische en extreemrechtse berichten in app-groepen.

De klokkenluiders kregen geen gehoor, stapten naar HP/De Tijd met hun verhaal en werden niet veel later geroyeerd. De 23-jarige student Ruben Hermse, die antisemitische teksten had geuit, werd door Freek Jansen juist gepromoveerd tot coördinator van de jongerenorganisatie in Zuid-Holland en zou sinds een paar maanden werken als fractiemedewerker in de Tweede Kamer.

Dat meerdere partijprominenten nu geen genoegen nemen met het aangekondigde onderzoek staat ook niet op zichzelf. Allereerst is er van het onderzoek in mei naar eerdere antisemitische uitingen nooit publiekelijk verslag gedaan.

Sussende woorden

Ook de samenstelling van de nieuwe commissie zal de critici niet hebben overtuigd. Een van de leden, Olaf Ephraim, was ook betrokken bij de nasleep van de publicatie in HP/De Tijd in mei. Hij zat toen bij de ‘verhoren’ van de klokkenluiders, de JFvD’ers die zich zorgen maakten over de antisemitische teksten en daarover de brandbrief hadden geschreven.

In plaats van die klokkenluiders te prijzen voor hun inzet voor de partij werden ze dus geroyeerd, mede door toedoen van Ephraim. Een ander commissielid is FvD-senator Paul Cliteur, die in een eerste reactie op de publicatie in Het Parool sussende woorden liet horen via de website De Dagelijkse Standaard.

Volgens Cliteur moesten mensen zich richten op wat Baudet zegt in de Tweede Kamer en wat hij schrijft in zijn boeken. ‘Maar dat is kennelijk te saai en te ingewikkeld’. Die reactie werd al snel weer verwijderd.