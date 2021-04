Jongerenpartijen willen geen nieuw kabinet met Rutte

Demissionair premier Mark Rutte. Beeld ANP

De brief is een initiatief van de Jonge Democraten (D66), PerspectieF (ChristenUnie), Dwars (GroenLinks), de Jonge Socialisten (PvdA), Oppositie (Denk) en Pink! (Partij voor de Dieren). De CDA-jongeren hebben hun naam niet onder de brief gezet, hoewel zij vrijdag wel een vergelijkbare oproep deden aan hun moederpartij.

Het CDJA laat weten nog steeds achter de oproep te staan om niet met Rutte te onderhandelen over een nieuwe regering, maar vindt de brief te veel een oproep aan de VVD, over wat die partij moet doen. Dat is ‘niet aan ons’, zegt een woordvoerder.

De uitgelekte notitie uit de verkenning, waaruit bleek dat Rutte over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gesproken, leidde vorige week tot een fel debat. De jongerenorganisaties spreken in hun brief van ‘een beschamende week waarin de democratie een onmetelijke dreun heeft gekregen’.

‘Wanneer de VVD het parlement niet serieus neemt, bezegelt zij het lot van de Nederlandse politiek. Dan rest volgens ons slechts een formatie zonder hen, of de stembusgang.’