Jongeren van Milieudefensie voeren actie bij Albert Heijn: ‘Ze pakken alleen de kleine dingen aan’

Leden van de jongerentak van Milieudefensie protesteren voor de Albert Heijnvestiging op het museumplein tegen het klimaatbeleid van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van de supermarktketen. Beeld Joris van Gennip

In hamsterpakken verklede activisten van de jongerentak van Milieudefensie demonstreerden donderdagochtend voor de Albert Heijn op het Museumplein terwijl ze op een grote barbecue de wereldbol aan het roosteren waren. Mét bonuskaart en een spandoek: ‘Geen ontbossing op mijn bord.’

Met de actie willen de klimaatactivisten het supermarktconcern wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. In opdracht van Milieudefensie heeft onderzoeks- en adviesbureau Profundo een prijskaartje gehangen aan de schade die Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn, nog zal veroorzaken tot het in 2050 klimaatneutraal denkt te zijn. In euro’s uitgedrukt zou de totale klimaatschade tot dat jaar uitkomen op liefst 119 miljard.

Dat bedrag hebben klimaatactivisten daarom ’s nachts met krijtspray voor Ahold Delhaizewinkels door het hele land gekalkt. Voorzitter Winnie Oussoren (19) van Milieudefensie Jong ging in Den Haag op pad. “Voor elke Etos, Gall&Gall en Albert Heijn die we tegenkwamen.”

Inspanningsverplichting

Na de overwinning van Milieudefensie vorig jaar in de klimaatzaak tegen Shell bleek dat bedrijven zich niet mogen beperken tot het terugdringen van hun eigen broeikasgasuitstoot. De rechter kwam tot het oordeel dat Shell zich niet kan verschuilen achter de verantwoordelijkheid van miljoenen automobilisten die bij de pompstations hun tank volgooien. Volgens de rechter hebben bedrijven ook een inspanningsverplichting om de uitstoot van hun klanten en leveranciers te laten voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, de zogeheten scope 3-uitstoot.

Shell betwist het oordeel van de rechter nog en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Dat beroep dient volgend jaar. Bij supermarkten zit de schadelijke uitstoot overigens vooral aan de kant van leveranciers en minder aan de kant van de consument die zijn boodschappen doet bij bijvoorbeeld Albert Heijn, Delhaize of de tankstations die het concern in de VS bij zijn supermarkten heeft, concluderen de onderzoekers van Profundo.

Verder blijkt dat de uitstoot voor liefst 42 procent een gevolg is van de productie van vlees en zuivel, via vee en ontbossing voor veevoer bijvoorbeeld. Van plastic verpakkingsmateriaal komt maar een relatief kleine bijdrage van 3,5 procent. “Albert Heijn doet wel zijn best om duurzaam over te komen, maar ze pakken alleen de kleine dingen aan,” zegt Oussoren. “De klimaatcrisis vraagt om veel grotere maatregelen.”

Grootste klimaatkiller

Vooral bij vlees en zuivel ziet Milieudefensie Jong nog veel ruimte om de schade te beperken. “Vlees is duidelijk de grootste klimaatkiller,” zegt Oussoren. De supermarkten kunnen volgens haar een groot verschil maken als ze inzetten op betaalbare plantaardige producten.

Ahold Delhaize zou in 2030 liefst 70 procent van de omzet uit plantaardige producten moeten halen, vinden de activisten. In plaats daarvan zet het concern voor 2030 in op 15 procent minder scope 3- broeikasgassen bij de verkoop aan de consument en de inkoop bij leveranciers, terwijl de hele wereld volgens de akkoorden van Parijs in 2030 de uitstoot 45 procent moet hebben teruggedrongen.

Ahold doet dus veel te weinig, vindt de jongerentak van Milieudefensie. Met het onderzoek van Profundo in de hand rekenen ze voor dat de klimaatschade per jaar de nettowinst van Ahold Delhaize ruimschoots overtreft.

Sinds de klimaatzaak tegen Shell heeft Milieudefensie 29 andere grote bedrijven op de korrel waarbij de milieubeweging uitdrukkelijk de mogelijkheid openlaat om opnieuw naar de rechter te stappen. Het is de jongerentak die de acties tegen Albert Heijn voor zijn rekening neemt. “In mijn omgeving werken veel mensen bij Albert Heijn of ze doen er hun boodschappen. Het komt heel dichtbij,” zegt Oussoren. “Tegelijk komt de schade op ons bord terecht als er tot 2050 te weinig wordt gedaan.”

Afspraken met leveranciers

Eerder dit jaar meldden de jongeren zich al met hun eisen bij het hoofdkantoor van Ahold Delhaize. Het supermarktconcern zei toen dat het wel degelijk een duurzamer voedselsysteem omarmt. Ahold Delhaize zei daarover afspraken te maken met leveranciers over de hele wereld, maar was het niet met Milieudefensie eens dat het hiervoor alleen verantwoordelijk is.

Uiteindelijk kunnen de acties ertoe leiden dat ook Ahold Delhaize een klimaatzaak aan zijn broek krijgt, zegt Wouter Kolk, campagneleider van Milieudefensie. “Maar we gaan ervan uit dat Ahold op korte termijn met nieuwe plannen komt, dat hebben ze beloofd. En dat ze boodschappen in de schappen leggen die wél in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.”

Ahold Delhaize meldt inderdaad dat het nog deze maand komt met aangepaste klimaatdoelstellingen. Het bedrijf wil in 2040 zijn eigen CO2-uitstoot tot nul terugbrengen en tegen 2050 die van de hele keten van leveranciers, boeren en klanten (scope 3), zegt een woordvoerder. “Bij Ahold Delhaize vinden we dat wat gezond en duurzaam is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar moet zijn.”