Jongeren massaal op zoek naar alternatieven voor oudjaarsnacht na oproep Bruls

Beeld ANP

Sommige ziekenhuisdirecteuren vielen nog net niet van hun stoel toen ze donderdag een opmerkelijke oproep hoorden. Hoe haalde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en in die hoedanigheid spreekbuis van de Nederlandse burgemeesters, het in zijn hoofd kleinschalige oud-en-nieuwfeestjes voor jongeren aan te moedigen. Bruls vreest anders een heel onrustige nacht nu er een vuurwerkverbod geldt.

De oproep van Bruls is op veel plekken juist met gejuich ontvangen. Jongerenwerkers zijn het roerend met hem eens dat oud en nieuw zonder kleinschalige evenementen weleens heel onrustig kon worden. “Er is nu al echt helemaal niets voor jongeren. Terwijl er een enorme behoefte is om iets met elkaar te doen, zeker op zo’n nacht. Als je niets organiseert, gaan ze het zelf invullen,” zegt Jerrol Lashley, teamcoach jongerenwerk in de regio West-Friesland.

En dus zijn ze nu al volop plannen aan het maken voor oud en nieuw. De meest creatieve ideeën kwamen al voorbij, ook van jongeren zelf. Zo is al voorgesteld op oudjaarsavond een scooter-drive-inbioscoop te organiseren of een filmavond in de openlucht voor 15- tot 18-jarigen. Ook waren er een ideeën voor een nachtelijk voetbaltoernooi op trapveldjes en kleinschalige optredens in theaters en muziekpodia waar jongeren zelf kunnen rappen, op veilige afstand van elkaar. En vergeet de bioscopen niet; met een thema-avond films kijkend het nieuwe jaar in.

“Ik geloof zeker dat we voor een aantal jongeren de verleiding kunnen wegnemen de hele nacht bezig te zijn met illegaal vuurwerk. Ook met de bestaande coronaregels, maar we moeten wel in de gemeenten met alle partners op één lijn komen,” zegt Lashley.

Online

Ook sommige ondernemers willen dolgraag gehoor geven aan de oproep van Bruls, met name in de evenementenbranche die al een jaar zo goed als stil ligt. Nu zijn ze vooral bezig met organiseren van online-evenementen. Zo streamt Mysteryland oudejaarsnacht op internet een onlinefestival dat ze dit voorjaar hebben gehouden. Ook Tomorrowland zendt de hele nacht live-dj-sets van wereldsterren uit.

Voorzitter Hubert Bruls staat de pers te woord na het Veiligheidsberaad. Beeld ANP

Maar hoe mooi zou het zijn als er toch echte feesten georganiseerd kunnen worden? Niels de Geus van evenementenorganisator ID&T en mede-eigenaar van de Amsterdamse club Air gelooft erin. Oud en nieuw is volgens hem een uitgelezen kans om te experimenteren met veilig uitgaan en tegelijkertijd jongeren van de straat te houden.

Het idee bestaat al langer om alleen mensen met een negatieve uitslag van een recente coronatest toe te laten tot feesten. Dat moet genoeg zijn om nieuwe uitbraken te voorkomen en toch veilig te kunnen stappen. Het plan is om hiermee begin volgend jaar de eerste proeven te doen. “Maar waarom doen we dat niet eerder? Aan ons ligt het niet. Wij zetten de boel aan en kunnen draaien. Nu de politieke wil nog.’’

Hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal snapt dat de behoefte er is om te gaan feesten. “Maar thuisblijven is echt het allerbeste om verspreiding van het virus te voorkomen,” zegt hij. Tegelijkertijd ziet hij ook dat dit geen realistisch scenario is voor oudejaarsnacht. Al die jongeren die op deze avond binnen moeten blijven, gaat dat wel goed? “Die zorg heb ik ook. Ik kan mij levendig voorstellen dat er gezocht wordt naar alternatieven.”

‘Veilige bubbel’

Het organiseren van activiteiten is daarom volgens Rosendaal zo’n gekke gedachte nog niet. “Anders krijg je dat mensen in groten getale zelf bij elkaar komen en er helemaal geen zicht is op hoe ze zich gedragen.”

Het plan om met een negatieve testuitslag een ‘veilige bubbel’ in een club te creëren, zoals sommige Amsterdamse ondernemers graag willen, is volgens Rosendaal zeker het overwegen waard. Maar ook dan moeten groepen niet te groot worden, waarschuwt hij.

“Ik zou zeggen: maximaal honderd personen. Hoe meer mensen je bij elkaar zet, hoe groter de kans dat er toch iemand doorheen glipt die ondanks alle voorzorgsmaatregelen wel besmet is. En op een feest besmet zo iemand al snel heel veel mensen. Een sneltest aan de deur bovenop de verplichte negatieve uitslag van een recente coronatest is ook nog een optie, om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.”