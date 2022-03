Jongeren hadden minder seks en bleven hangen in ‘coronarelaties’

‘Meer dates gehad vanwege corona’

Daisy Tieleman (24), vrijgezel, studeert in Amsterdam. “Door corona was ik aangewezen op datingapps, want ik kwam geen nieuwe mensen meer tegen op huisfeestjes of in de club. Op datingapps als Tinder en Breeze kon je aangeven of je gevaccineerd was, en of je 1,5 meter afstand wilde houden. Ook de dates zelf waren anders. Je kon niet gezellig naar de kroeg. Als je niet meteen thuis wilde afspreken, kon je weinig anders dan een rondje gaan lopen. Ik heb veel wandeldates gehad, zoals een glühwalk: met een glühweintje langs het Amsterdam Light Festival. Het is toch fijner om elkaar te ontmoeten op een openbare plek, dan kun je daarna alsnog besluiten om met iemand naar huis te gaan.

Uiteindelijk heb ik door corona misschien wel meer gedatet dan anders. Er was verder niet zo veel te doen, het was voor mij de manier om toch nieuwe mensen te leren kennen. Niet alleen voor de seks. Ook als er geen romantische klik was, had ik in ieder geval nog een leuke avond.

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, ben ik juist minder met daten bezig. Ik doe vooral weer veel leuke dingen met mijn vrienden. Ik ga niet meer zo veel uit als voor corona, ik zit nu in de eindfase van mijn studie en ben inmiddels ook weer twee jaar ouder.”