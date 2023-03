Jongeren Extinction Rebellion voeren actie bij Nachtwacht

De protestactie van Extinction Rebellion bij de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Beeld Extinction Rebellion

‘De boodschap is helder, géén kunst op een ondergelopen planeet; verbreek de banden met fossiele bedrijven als KLM,’ twittert Extinction Rebellion bij een foto van de protestactie.

In een persbericht licht de actiegroep het motto van de klimaatactie toe: ‘Er is géén kunst op een ondergelopen planeet.’ Met hun protest vragen de jongeren aandacht voor de gevolgen van de klimaatcrisis en eisen ze dat het Rijksmuseum zich niet langer laat sponsoren door fossiele bedrijven als KLM, en door ING, dat jaarlijks miljarden in fossielebrandstoffenindustrie investeert.

Tijdens de actie sprak Yara (19) de bezoekers van het museum toe: “De wetenschap is duidelijk, we ontkomen er niet meer aan: de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en het weer wordt extremer en extremer. Dat dit te danken is aan de fossiele industrie is overduidelijk, een industrie waardoor het Rijksmuseum zich nog steeds laat sponsoren.”

Ouders en grootouders van de jongeren waren bij de actie aanwezig. De actie was van XR Jongeren, de jongerengemeenschap van Extinction Rebellion. De jongeren werd gevraagd de actie te beëindigen en later ook om te stoppen met het roepen van leuzen, meldt een woordvoerster van het Rijksmuseum. Aan beide verzoeken werd gehoor gegeven en de jongeren werden door de bewaking van het museum naar buiten begeleid. Bij de actie is geen schade aangericht, aldus de zegsvrouw van het museum.

