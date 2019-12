Jongen van 5 jaar bevrijd uit ingestort pand Coevorden

Een vijfjarige jongen die urenlang bekneld zat onder de puinhopen van een ingestort pand in Coevorden is rond 20.10 uur bevrijd uit zijn benarde positie. Het kind is volgens de Veiligheidsregio in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje, Kenan, door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. De brandweer denkt dat alle personen die in het pand aanwezig waren er nu uit zijn. Later vanavond gaan de hulpverleners voor alle zekerheid nogmaals in het puin kijken. De verwachting is niet dat er nog slachtoffers worden aangetroffen, aldus de veiligheidsregio.

Burgemeester Bert Bouwmeester liet eerder weten zich grote zorgen te maken over het jongetje. Volgens Bouwmeester zat de jongen al sinds ongeveer 15.00 uur vast onder de restanten van het gebouw. Het jongetje is de zoon van de man die eerder op de dag en al vrij snel na het instorten uit het pand is gered. Dat is de eigenaar van de zaak, Grillroom Ali Baba. Hij werd naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Volgens een woordvoerder van de gemeente is hij aanspreekbaar.

Beeld ANP

Bouwmeester laat weten dat hij in gedachten bij het jongetje en zijn familie is. Hij spreekt zijn complimenten uit aan ‘alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden’.

De grillroom stortte in door een explosie. De oorzaak van die explosie is nog onbekend. De burgemeester was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners. De knal heeft hij niet gehoord. “Maar de impact van de explosie is duidelijk. Het was een pand van twee verdiepingen met een kap erop en nu staat het dak op de grond.”

Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin. Het pand links van de grillroom is beschadigd, zegt brandweerwoordvoerder Paul van Dijken. De andere panden lijken er goed van af te zijn gekomen.

Beeld ANP

Beeld ANP

Het gebeurt niet vaak dat je zelfs eerder dan de Brandweer en ambulance ter plekke bent.... #gasexplosie #Coevorden pic.twitter.com/BHWQoYlFV1 — B.J. Bouwmeester (@BJBouwmeester) 7 december 2019

Na een #explosie in een grillroom aan de Sallandsestraat in #Coevorden is een deel van het pand ingestort. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Hulpverleningsdiensten zijn aanwezig. Woordvoerder VRD gaat ter plaatse. Volg dit account voor meer info. #Grip1 — VR Drenthe (@VRDrenthe) 7 december 2019