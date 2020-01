Jongen (10) vanuit het niets mishandeld door vrouw

Beeld ANP

Het incident gebeurde in de Acaciastraat in Haarlem. Het jonge slachtoffer fietste met zijn vriend door de buurt, toen een vrouw tussen hen in kwam fietsen. Een van de jongens kreeg ineens een trap van haar en viel op de grond. De vrouw schopte hem meerdere keren tegen zijn hoofd en fietste daarna snel weg.

Het vriendje van de jongen was zo geschrokken dat hij zich tijdens de mishandeling in de bosjes had verstopt. Toen de vrouw eenmaal weg was, hielp hij zijn vriend en fietsten de jongens naar huis. De politie werd vervolgens op de hoogte gesteld. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de jongens gaat het om een vrouw van ongeveer 30 jaar oud, met blond haar. Ze fietste op een donkere fiets met een groen kratje voorop. De politie roept getuigen op zich te melden.