Jonge verdachten Arnhemse flatbrand op vrije voeten

De flat in Arnhem. Een vader en een zoon overleden, moeder en dochter raakten gewond. Beeld ANP

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

Hij vindt dat er ‘voldoende ernstige bezwaren’ zijn voor hun betrokkenheid bij de noodlottige brand, die volgens de politie door vuurwerk ontstond. Ondanks de ‘maatschappelijke onrust’ zijn de tieners nu toch vrijgelaten, zegt de rechtbank Midden-Gelderland. Dat heeft onder meer te maken met hun ‘persoonlijke omstandigheden’.

De jongens moeten zich wel houden aan een aantal voorwaarden, waar de jeugdreclassering bij betrokken is. Wat die voorwaarden precies zijn, is nog onduidelijk.

Vuurwerk op bank

Uit onderzoek van de politie blijkt dat een bank in de portiek van de flat vlam vatte nadat er vuurwerk op was gelegd. Het gevolg van een grote brand, waarbij een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven kwamen. Zij zaten vast in een lift. De moeder en de dochter van het gezin raakten gewond bij het drama. De politie meldde eerder al dat zij buiten levensgevaar zijn.

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch bracht donderdag een bezoek aan de nabestaanden van de slachtoffers. In de avond ging hij ook langs bij de familie van de verdachten. ‘Ook zij zijn verslagen en hebben uw steun nodig,’ schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina.