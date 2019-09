Jonge man worstelt met balans tussen werk en privéleven

Beeld anp

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van loopbaanoriëntatiebedrijf Qompas onder drieduizend studenten en starters, dat vandaag verschijnt. Van de ondervraagde vrouwen zegt 45 procent de balans tussen hun baan en hun vrije tijd moeilijk te vinden. Ook maken mannelijke studenten (40 procent) zich eerder zorgen over de combinatie van werk en privé dan vrouwelijke studenten (35 procent).

Onderzoeker Mirjam Bahlmann noemt dat verrassend. “Bij de balans tussen werk en privé denken veel mensen direct aan vrouwen. De gedachte was dat vrouwen daar pessimistischer over zouden zijn. Maar het is ook voor veel mannen een issue.”

Bahlmann wijst op VVD-Kamerlid Arno Rutte, die afgelopen week zijn vertrek aankondigde vanwege de hoge werkdruk. “Hij zei ook meer tijd te willen hebben voor zijn privéleven. Het is voor mannen nog altijd minder geaccepteerd om bijvoorbeeld parttime te gaan werken.”

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen wel meer moeite hebben met het aangeven van hun grenzen. Ruim de helft van de vrouwen die beginnen aan hun eerste baan, zegt dat een uitdaging te vinden, tegen 34 procent van de mannelijke starters.

Duurzaamheid

De ondervraagde jongeren maken zich vrijwel allemaal zorgen over klimaatverandering en vinden het belangrijk dat hun toekomstige werkgever werk maakt van duurzaamheid. Daarvoor zouden zij zelfs bereid zijn gemiddeld 5 procent van hun brutosalaris in te leveren, mits dat door het bedrijf wordt gebruikt om bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren.

“Nu is het vooral voor studenten moeilijk om in te schatten welk bedrag 5 procent vertegenwoordigt, omdat ze vaak geen idee hebben wat ze gaan verdienen,” nuanceert onderzoeker Bahlmann. “Maar in de kern zijn ze bereid iets in te leveren als dat duurzaamheid ten goede komt.” Ook vindt bijna 80 procent van de ondervraagden een vegetarische lunch prima en zijn alle jongeren bereid met het openbaar vervoer te reizen, als hun treinkaartjes volledig worden vergoed.

Bahlmann roept duurzame bedrijven op dat imago uit te venten. “Er is enorme krapte op de arbeidsmarkt en de jongeren van nu kijken niet alleen naar salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Duurzaamheid kan ook een argument zijn om voor een werkgever te kiezen.”