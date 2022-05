John S. mailde vlak voor schietpartij op zorgboerderij: ‘Al jaren oorlog in mijn hoofd’

John S. (38), die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij vrijdag op een zorgboerderij in Alblasserdam, heeft kort daarvoor een mail gestuurd aan RTL Boulevard. Daarin schrijft S. dat hij handelde uit ‘pure wanhoop en radeloosheid’. “Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.” Dat bevestigt een woordvoerder van het OM Rotterdam na berichtgeving van RTL Boulevard.

Bloemen bij de ingang van zorgboerderij Tro Tardi waar vrijdag twee dodelijke slachtoffers vielen bij een schietpartij. Beeld ANP

Volgens Boulevard kondigde S. de schietpartij niet aan. Hij schrijft wat er door zijn gedachten ging. Ook stuurde hij foto’s mee van de doodgeschoten Johan Quist. Na de schietpartij gisteren in Alblasserdam, waarbij twee mensen om het leven kwamen, werd ook bekend dat S. werd gezocht voor de moord op de Vlissingse schoenmaker Quist. Volgens Boulevard staan er in de mail details die alleen de schutter kan weten.

In de mail zou S. verder hebben geschreven dat Quist een willekeurig slachtoffer was. Ze zouden elkaar hebben ontmoet in een chatroom voor homoseksuele mannen, en S. zou Quist hebben vermoord omdat hij zijn wapen wilde testen. Dat wapen had hij via Telegram gekocht.

‘Letterlijk en figuurlijk onaangenaam verrast’

Het OM kan verder niet veel zeggen over de mails, omdat ze deel uitmaken van het onderzoek naar het schietincident en de verdachte in beperkingen zit. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte wordt maandag voorgeleid. De advocaat van S. wilde ‘in het belang van mijn cliënt’ en wegens de beperkingen geen vragen beantwoorden. Volgens RTL Boulevard was hij ‘letterlijk en figuurlijk onaangenaam verrast’.

RTL Boulevard werd zaterdag door het OM benaderd over de mails. De redactie had ze zelf toen nog niet ontdekt.

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam reageerde zaterdagavond al snel via Twitter: “Onthullingen zojuist in RTL Boulevard raken ons diep. Alblasserdam krijgt hiermee een eerste inzicht in de drijfveren van de verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij. Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Reden om onverminderd gemotiveerd te blijven omzien naar elkaar.”

Onthullingen zojuist in RTL Boulevard raken ons diep. Alblasserdam krijgt hiermee een eerste inzicht in de drijfveren van de verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij. Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Reden om onverminderd gemotiveerd te blijven omzien naar elkaar. https://t.co/p25Nmt2KCL — Jaap Paans 🇺🇦 (@BgmPaans) 7 mei 2022