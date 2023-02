John Heitinga maakt seizoen af als hoofdtrainer Ajax: ‘Overtuigd dat dit de juiste oplossing is’

Heitinga maakte zondag een einde aan de dramatische reeks van Ajax door met 4-1 van Excelsior te winnen. Beeld Pro Shots / Toin Damen

De 39-jarige oud-verdediger zat zondag in de met 4-1-gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior al als interim-trainer op de bank, als vervanger van de enkele dagen eerder ontslagen Alfred Schreuder.

Heitinga is met de clubleiding van Ajax overeengekomen dat hij tot het einde van het seizoen het eerste elftal leidt. De 87-voudig international had dit seizoen Jong Ajax onder zijn hoede.

Algemeen directeur Edwin van der Sar is blij met het nieuws, zo laat hij op de clubwebsite weten: ‘We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. Gerry Hamstra, Klaas Jan Huntelaar en ik hebben meerdere gesprekken gevoerd, uiteraard ook een aantal met John erbij. We hebben veel vertrouwen in de kwaliteiten van John en de visie die hij uitsprak,’ aldus de algemeen directeur.

Dwight Lodeweges

De ervaren Dwight Lodeweges zal als assistent gaan fungeren. Over diens komst zegt Van der Sar: ‘Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf. Het is nu zaak dat het team veel punten gaat pakken, aan vertrouwen wint en zich snel en goed verder gaat ontwikkelen. We hebben dit seizoen nog genoeg om voor te strijden,’ zo stelt Van der Sar.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: