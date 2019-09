Johan Remkes: ‘Politici hebben niet goed nagedacht’

Oud-minister en commissievoorzitter Johan Remkes presenteert in Nieuwspoort de aanbevelingen hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Beeld ANP/Remko de Waal

Veel Nederlanders vragen zich af of deze maatregelen écht nodig zijn om een paar plantensoorten te beschermen. Kunt u dat uitleggen?

“Ik hoor politici dit ook roepen. Maar dan zeg ik: de politiek in Den Haag heeft er zélf voor gekozen om Brussels beleid op deze manier in te vullen. Politici hebben niet goed nagedacht over de consequenties van het nemen van bepaalde natuurmaatregelen. Daar loopt men nu tegenaan. Grote bouwprojecten kunnen nu niet doorgaan, net als dijkversterkingsprojecten. Dat is ernstig.”

Wat is nou eigenlijk het probleem?

“Stikstof en ammoniak zijn schadelijk. Op grond van de besluitvorming in ons land is die stikstofdepositie niet toegestaan. We hebben in Nederland een rechterlijke instantie die dat toetst, en dat is precies wat er is gebeurd.”

U heeft het over besluiten en regels. Maar wat merken we er écht van in de natuur?

“Als u wel eens op sommige heidevelden bent geweest, dan ziet u precies de consequenties. Goede natuur wordt verdrongen door slechte natuur. Bijvoorbeeld: brandnetels overwoekeren de heide.”

U bent VVD’er. Verlaging van de maximumsnelheid en het uitkopen van boeren gaat in tegen alles waar de VVD voor staat. Bent u de partij al uitgezet?

“Als dat ook maar dreigde te gebeuren, zou ik nooit hebben overwogen om lid te zijn van de VVD. Ik begrijp dat u dit vraagt, maar ik zit hier als commissievoorzitter, niet als VVD-lid. In onze commissie hebben wij geprobeerd ieder vanuit zijn eigen invalshoek een verstandig verhaal op tafel te laten leggen. In het rapport zeggen wij ook dat niet alle maatregelen structureel hoeven te zijn. Als heel Nederland uiteindelijk over een aantal jaar in een elektrische auto rijdt, kennen we geen stikstofuitstoot meer.”

Dan kan de maximumsnelheid dus weer omhoog naar 130 kilometer per uur?

“Het heeft geen zin om daarover te speculeren. Het heeft wél zin om alles in nuance te bespreken. Ik ken alle taboes in Den Haag, maar als dat de benadering wordt, komt de politiek er niet uit. Dan kom je niet uit de klem waar Nederland nu in vastzit.”

Een boerenbedrijf dat nu moet stoppen, kan niet zomaar over een aantal jaar weer beginnen.

“Daarom zeg ik ook: het gaat niet om álle boerenbedrijven. Veehouderijen in of in de buurt van Natura2000-gebieden, die op het terrein van stikstofuitstoot slecht presteren, moeten worden uitgekocht.”

Minister Bruno Bruins van Sport wil dolgraag dat de Formule 1 op Zandvoort doorgaat. Kan dat nog wel?

“Wij hebben niet op projectniveau gekeken. Dat is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag: het provinciebestuur van Noord-Holland. Ik ben de laatste om dat gezag voor de voeten te lopen.”