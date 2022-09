Jip van den Toorn wint Inktspotprijs voor beste politieke tekening

De winnende tekening van Van den Toorn verscheen in de Volkskrant. Beeld Jip van den Toorn / Inktspotprijs

In de tekening van Van den Toorn staat ‘menselijke hypocrisie in tijden van klimaatverandering centraal’. Op de tekening zijn twee plaatjes te zien. Eentje van ‘vroeger’ en eentje van ‘nu’. Op allebei de plaatjes is hetzelfde stel te zien dat in een vliegtuig zit. Onderaan de tekening staat: “Brenda had besloten om milieubewuster te leven.” Op het ‘nu’-plaatje staat nog: “Éigenlijk kan dit dus niet...,” terwijl er op de tekening waar ‘vroeger’ bij staat geen tekst is geschreven.

‘Fris en doeltreffend’

De jury noemt de kleuren van de cartoon ‘fris’ en de vorm ‘doeltreffend’. “Wie deze fraaie tekening ziet, moet lachen, maar kijkt tegelijkertijd in de spiegel,” oordeelt de jury. Van den Toorn is bij het grote publiek vooral bekend van haar deelname afgelopen zomer aan de kennisquiz De Slimste Mens, waarin zij het tot de finaleweek schopte.

De jury bestond dit jaar uit hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Lotte Jensen, striptekenaar Eva Hilhorst, journalist Pelle Matla, historicus Zihni Özdil en cabaretier Katinka Polderman. De prijs werd uitgereikt in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Een jaar geleden won Kamagurka de Inktspotprijs.

