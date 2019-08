Jeugdzorgmedewerkers gaan staken: 3000 à 4000 man verwacht

Het is voor het eerst dat jeugdzorgmedewerkers staken sinds de oprichting van de jeugdzorg in 1901. Vakbonden FNV en CNV, die de staking samen organiseren, verwachten dat 3000 à 4000 mensen meedoen aan de staking.



“We zitten nu rond de 3500 aanmeldingen. Maar we weten uit ervaring dat mensen zich niet altijd vooraf aanmelden, terwijl ze wel komen staken,” licht CNV-bestuurder Oscar Overbeek toe. “Het gaat niet alleen om mensen die op groepen staan, maar ook om ondersteunende diensten. De hele sector zal zich laten horen.”



Hoeveel mensen er door de staking worden geraakt is volgens vakbond CNV nog niet te becijferen. “Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Maar de acute zorg is gewaarborgd, er is bijvoorbeeld voor gezorgd dat crisisdiensten open blijven en ook groepen waar mensen op zitten die zorg nodig hebben blijven bemand.”

Eerdere bezuiniging terugdraaien

CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn eisen een structureel budget van 750 miljoen euro en eenmalig 200 miljoen euro voor de arbeidsmarkt in de jeugdzorg. De vakbonden willen met dat extra geld een eerdere bezuiniging van 450 miljoen euro terugdraaien, die is doorgevoerd toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdzorg. “Het is eigenlijk al drie jaar crisis in de jeugdzorg,” verklaart FNV-bestuurder Maaike van der Aar. “De medewerkers in deze sector zijn super loyaal, als dit elastiekje nog verder oprekt knapt het. Als je met mensen praat merk je dat de tranen zo hoog zitten, dat ze komen. Minister Hugo de Jonge moet nu echt in actie komen.”



De bezuinigingen hebben volgens CNV ook geleid tot ‘schrijnende situaties’. “Behandeltrajecten moeten bijvoorbeeld in 6 weken, terwijl daar eigenlijk 12 weken voor staan. Dat levert schrijnende situaties op waarin jeugdzorgmedewerkers hun werk niet kunnen doen,” aldus Overbeek. “Het systeem is gebaseerd op wantrouwen. Het is een bureaucratische ramp, omdat er ongelofelijk veel gerapporteerd moet worden.”



CNV is bang dat te veel medewerkers jeugdzorg de rug toekeren. “Er zijn wachtlijsten, er zijn tekorten en ook de arbeidsmarkt in de jeugdzorg is nijpend,” betoogt de CNV-bestuurder. “Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de uitstroom ongeveer 16 procent is. Straks hebben we niemand meer die dit werk kan of wil doen.”