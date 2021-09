Jeugddetentie voor gewelddadige beroving: ‘Luisteren anders gunkolf ik jou’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Ook dwong de man, samen met zijn handlanger, de jongen om zijn telefoon en bankapp te openen. Hierdoor kon de dader zijn gegevens en toegangscode tot de app buitmaken. De dader schreeuwde onder dreiging van een vuurwapen tegen het slachtoffer: “Open je bankieren app op je iPhone en toets je pincode in” en “luisteren anders gunkolf ik jou”.

In de strafmaat weegt mee dat de beroving een vooropgezet plan was. Het slachtoffer kwam namelijk vanuit Maastricht om met een meisje af te spreken. Maar in plaats van een meisje trof hij de 18-jarige man en zijn handlanger aan bij de flat, waar hij onder dreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp werd bestolen van zijn tas, iPhone, zonnebril van het luxe merk Cartier en sleutels.

Grote impact

De beroving heeft grote impact op het jonge slachtoffer gehad. Sinds de beroving heeft het slachtoffer last van herbelevingen, wordt hij regelmatig zwetend en met hoge hartslag wakker, is hij op zijn hoede voor een soortgelijke situatie en is hij het vertrouwen in de medemens verloren.

Uit een psychologisch rapport blijkt dat de 18-jarige man een licht verstandelijke beperking heeft. De rechter heeft in zijn uitspraak het advies overgenomen om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en het jeugdstrafrecht toe te passen. De dader moet zich, naast de detentie en taakstraf, melden bij de reclassering en rum 2100 euro schadevergoeding betalen.