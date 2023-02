Jeugdbeschermer stopt pas met staken bij minder werkdruk: onderhandelingen ‘spannend’

Beeld BART MAAT/ANP

Jeugdbeschermers die kinderen en gezinnen moeten helpen als ze in de problemen komen, hebben nu veel te veel werk. Ze moeten gemiddeld dubbel zoveel gezinnen begeleiden als verantwoord is, blijkt uit onderzoek: zestien in plaats van acht à negen. Aan die veel te hoge ‘caseload’ moet gauw een einde komen, zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Jeugdzorg.

Maar snel gaat het nog niet. Al vier maanden wordt uit onvrede actie gevoerd. Jeugdbeschermers hebben hun werkzaamheden drastisch beperkt. Zo zijn ze minder bereikbaar, zijn ze niet meer fysiek bij rechtszaken over de kinderen die ze begeleiden aanwezig, overleggen ze minder en hebben ze het aantal huisbezoeken verlaagd.

Om tafel

Deze week gaat FNV om de tafel met werkgevers, maar ook het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met als harde inzet het aantal te begeleiden gezinnen voor de 5000 jeugdbeschermers in Nederland fors terug te brengen. “Maar we willen snel resultaat zien,” waarschuwt Van der Aar.

Aan de werkgevers zal het niet liggen, zegt een woordvoerder van branchevereniging Jeugdzorg Nederland. “We willen hetzelfde, maar zolang de instellingen per casus worden betaald volgens de huidige tarieven, is er weinig dat gedaan kan worden. Als de caseload zonder passend tarief wordt verlaagd, gaan jeugdzorgaanbieders vrij snel failliet.”

Daarom is het zo belangrijk dat de VNG en het ministerie ook aanschuiven. “Gemeentes verwachten van het Rijk dat er wordt bijgedragen als de kosten toenemen,” zegt de woordvoerder. En dat blijft een heikel punt in jeugdzorg. Voorlopig lukt het de VNG en het ministerie maar niet om overeenstemming te bereiken over het geld dat nodig is om de jeugdzorg te verbeteren. Op dit moment laat de kwaliteit flink te wensen over en zijn er veel jongeren die jeugdhulp krijgen, in 2021 bijna 180.000. “Het wordt heel spannend. Iedereen wil dit, maar er moet wel boter bij de vis worden gedaan.”

Waarschuwing

Van der Aar waarschuwt dat zij geen geduld meer heeft, nu het in jeugdzorg ‘code zwart’ is. Terwijl de gesprekken beginnen, blijft de staking voortduren. En als de onderhandelingen niet snel tot resultaat leiden, zal de FNV het heft in eigen hand nemen, om de werkdruk tóch definitief te verlagen. “Het valt onder ons actierecht wel of niet administratieve taken te verrichten. Maar we kunnen er ook met werkgevers zelf voor kiezen het op één manier te doen, in plaats van allemaal op een verschillende manier. Ik wil stevige afspraken.”