Jetten daagt kabinet uit: ‘Jullie zijn pas op de helft’

D66-voorman Rob Jetten tijdens de 110e editie van het D66 partijcongres. Beeld ANP

Jetten zei: “Ik daag dit kabinet vandaag ook uit: jullie zijn pas op de helft. Laat je niet in het defensief brengen. Laat daadkracht niet aankomen op uitspraken van de rechter. Laat je oren niet hangen naar de luidste toeter op het Malieveld. Verras ons.”

De fractieleider van D66 in de Tweede Kamer gaf het kabinet gelijk een paar ideeën mee: investeer massaal in wetenschap en innovatie. Breng onze welvaart direct naar de klas. Laat elektrische vliegtuigen als eerste opstijgen uit Nederland. Laat mensen zelf hun burgemeester kiezen. Leid Europa naar ‘een verenigde en humane migratiepolitiek’. En vestig ‘tegen alle verwachtingen in’ het bouwrecord van deze eeuw.

Vallen en opstaan

“Tegen het kabinet zeg ik: het kan,” aldus Jetten. “Het zal niet in één dag lukken. Vallen en opstaan hoort erbij. Maar zet de eerste schop in het zand. Wees niet beschroomd een begin te maken. Ik vraag jullie, wacht geen moment, verras ons!”

De kritiek van de D66-topper richting het kabinet is saillant, omdat de democraten daar zelf aan deelnemen én verschillende bewindspersonen leveren op verschillende dossiers die Jetten aanhaalt.

Op het congres werd voormalig partijleider Alexander Pechtold, inmiddels werkzaam als directeur bij het CBR, benoemd tot erelid van D66. Jetten zei daarover: “Waarde Alexander, vanaf vandaag mag jij je erelid van onze partij noemen. En dat is volkomen terecht. Je zit voor altijd in ons hart. Dankjewel!”

Pechtold komt in een roemrucht rijtje te staan met Jan Terlouw, Thom de Graaf, Laurens Jan Brinkhorst, Erwin Nypels, Maarten Engwirda en de overleden ereleden Els Borst en Hans van Mierlo.

Maximumsnelheid mag omlaag

Verder nam het congres nog een opvallende motie aan, die de Tweede Kamerfractie opdraagt zich in te zetten voor verlaging van de maximumsnelheid naar 90 kilometer per uur. D66-Kamerlid Rutger Schonis liet in reactie weten dat hij de aangenomen motie ziet als extra armslag bij het pleidooi van zijn partij om de maximumsnelheid te verlagen. Onder meer uit milieuoverwegingen.