Jesse Klaver wordt niet de lijsttrekker van de nieuwe linkse combi: ‘Persoonlijke ambities opzijzetten’

Jesse Klaver. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Klaver verlaat niet de politiek, maar wil als ‘gewoon’ Tweede Kamerlid na de verkiezingen aan de slag voor de nieuwe linkse combinatie. De leden van GroenLinks en PvdA besloten maandag dat hun partijen de komende verkiezingen met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma de boer opgaan.

Het is de opmaat voor een uiteindelijke fusie tussen beide partijen. In de Eerste Kamer vormen GroenLinks en PvdA al één fractie en dat zal na de verkiezingen op 22 november ook in de Tweede Kamer zo zijn.

Nieuw gezicht

Wie wel de nieuwe lijsttrekker wordt, is nog onduidelijk. Volgens Klaver is het goed dat er bij een nieuwe partij ook een nieuw gezicht wordt aangezocht. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zich niet beschikbaar stelt voor het lijsttrekkerschap. Achter de schermen gaan de namen rond van onder anderen Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman.

De partijbesturen van GroenLinks en PvdA beslissen deze week hoe de nieuwe lijsttrekker wordt gekozen. Waarschijnlijk wordt er één kandidaat voorgedragen en komt er geen aparte lijsttrekkersverkiezing, maar dat is nog niet zeker.

Afsnoepen

Klaver zegt dat hij lang de ambitie had om zelf lijsttrekker te worden van de nieuwe combinatie, die hij zelf Verenigd Links noemt. “Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is,” zegt hij.

Klaver was de laatste paar jaar een van de warmste pleitbezorgers van verregaande samenwerking op links. Volgens hem is dat de enige manier om te voorkomen dat linkse partijen kiezers van elkaar afsnoepen.

Met zijn aankondiging komt een einde aan een politiek leiderschap van acht jaar. Klaver volgde in 2015 Bram van Ojik op. In 2017 won GroenLinks met Klaver als lijsttrekker tien zetels, maar de partij bleef in de oppositie. Bij de laatste Kamerverkiezingen verloor de partij onder zijn leiding zes zetels.