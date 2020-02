Jesse Klaver wordt lijsttrekker GroenLinks, tegenkandidaat trekt zich terug

Beeld ANP

Röttgering, een jonge arts, had zich in januari kandidaat gesteld met als doel de koers van de partij groener te maken. Na gesprekken met GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom heeft ze besloten om binnen de partij een werkgroep op te richten, Delta, waarin ze zich ‘hard wil maken’ voor een klimaatneutraal Nederland in 2030.

Röttgering schrijft op haar Facebookpagina dat ze de afgelopen weken ‘overweldigend’ veel positieve reacties heeft ontvangen. ,,Het is duidelijk dat enorm veel mensen zich zorgen maken en het er mee eens zijn dat we nu alle zeilen moeten bijzetten.” Met haar werkgroep wil ze ‘druk uitoefenen om de klimaat- en ecologische crisis het hoofd te bieden’.

‘Prima uitkomst’

Eikelenboom spreekt van ‘een prima uitkomst’. “Jantine heeft 150 steunverklaringen verzameld; dat nemen we serieus. Ze wil de koers van GroenLinks beïnvloeden. Met een werkgroep kan zij dat doen. Ze heeft zelf de afweging gemaakt om haar kandidatuur in te trekken.”

Alle werkgroepen binnen GroenLinks – dat zijn er 17 met de komst van Delta – kunnen via het 'werkgroepbudget’ aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Ook wordt er vergaderruimte beschikbaar gesteld.