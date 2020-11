‘Jensen, Viruswaarheid en Gele Hesjes in de gaten gehouden door leger’

Toeristen met mondkapjes op de Wallen in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het leger heeft enorme hoeveelheden data verzameld om te voorspellen waar een coronagolf of maatschappelijke onrust zou kunnen plaatsvinden, volgens NRC Handelsblad. Het gaat om het Land Information Manoeuvre Centre, een eenheid die speciaal vanwege de coronacrisis is opgericht om desinformatie tegen te gaan.

Niet alleen Viruswaarheid en de Gele Hesjes zijn in de gaten gehouden, maar ook de website Jensen.nl van Robert Jensen.

Kamerdebat

Het leger mag in principe de politie of een ministerie bijstaan bij het verzamelen van inlichtingen over de Nederlandse bevolking, maar mag dat niet zomaar op eigen houtje doen, schrijft NRC. Dat is nu wel gebeurd. Defensie zegt in een reactie alleen openbare bronnen te hebben gebruikt, maar uit onderzoek van NRC blijkt dat niet het geval te zijn.

D66-kamerlid Salima Belhaj noemt de ontwikkelingen 'zorgwekkend’ tegen NRC en vraagt een Kamerdebat aan.