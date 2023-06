Jellie Brouwer (1964-2023), ‘de Koningin van Kunststof’, maakte kunst toegankelijk voor iedereen

Jellie Brouwer van het radioprogramma Kunststof: ‘Ik wil niet toetsen of mijn gasten deugen, maar ben nieuwsgierig naar hun drijfveren.’ Beeld Hilde Harshagen

Gerard Joling en Gordon bij een interviewprogramma over kunst op de publieke omroep? Voor Brouwer was dat volstrekt logisch. “We vatten het op in de breedste zin van het woord. Dat is volgens mij ook deel van het succes van Kunststof. We gaan van Reinbert de Leeuw naar Joling, zoeken de juiste balans. Ook tussen bekende en minder bekende Nederlanders,” zei ze in een interview in Het Parool. Kunststof bestond twintig jaar en dat werd gevierd met veel interviews. Want wie was die vrouw die al die schrijvers, schilders en zangers aan het woord liet?

Na haar jeugd in Groningen vertrok Brouwer op haar zeventiende naar Utrecht om journalistiek te studeren. Na haar studie stroomde ze snel door, het medialand in, eerst als redacteur bij Twintig, het maandblad van de vakbond voor dienstplichtige militairen, vervolgens ging ze aan de slag bij de radio.

Altijd geïnteresseerd

Op haar 23ste was ze redacteur van TV3. Bij dat programma ontmoette ze een ander interviewicoon, Ischa Meijer. Maar waar de toen al gearriveerde Meijer uitblonk in stekelige interviews, waarin hij zijn gesprekspartner kon fileren en tegelijkertijd op de sofa kon leggen, creëerde Brouwer haar eigen stijl.

Betrokken, warm en altijd geïnteresseerd in de verhalen van haar gasten. Geen ‘kutvragen’ omdat die erbij zouden horen, maar iemand zo in de stemming brengen dat hij vergeet dat hij op de radio is. Of zoals NTR citeert in haar im memoriam: ‘Ik wil niet toetsen of mijn gasten deugen, maar ben nieuwsgierig naar hun drijfveren. Naar de grote dingen in het leven: vriendschap, liefde en de dood.’

Brouwer bracht haar interviewstijl tot grote hoogten bij Kunststof. Vier dagen in de week één uur lang met gasten praten over cultuur, kunst en media op Radio 1. Tussen nieuwsflitsen en voetbaluitslagen verdiepte Kunststof zich vanaf april 2001 tot op heden in kunstwerk en maker, en Brouwer zette als een van de presentatoren de toon.

Tegel met motto

In 2016 werd bij Brouwer borstkanker geconstateerd, maar zelfs tijdens haar behandeling wilde ze plaats blijven nemen achter de microfoon. Zo kon ze in gedachten ontsnappen aan de kanker. “Het voelt nog steeds als een voorrecht: boeken lezen, voorstellingen bezoeken en er daarna met de makers over praten. Nee, ook direct uit het ziekenhuis voelden die gesprekken geen moment triviaal. Het verhaal van een ander, dat is zo’n fijne afleiding,” zei ze bij het twintigjarig jubileum van Kunststof.

Een van de terugkerende elementen in het programma was de tegel waarop gasten hun motto mochten achterlaten. Brouwer wist wel wat zijzelf erop wilde zetten. “Verbeeld je maar (n)iets. Het is allebei aan de hand. Je moet je leven lang dromen en iets van het leven proberen te maken,” zei ze twee jaar terug in de Volkskrant. “Maar plots”, (knipt met vingers), “kan het afgelopen zijn. Sinds mijn genezing sta ik niet wezenlijk anders in het leven. Behalve dat ik gemakkelijker kan relativeren. Een slechte uitzending is geen ramp, denk ik dan, want ik ben er toch nog maar mooi bij.”

Vorig jaar hoorde Brouwer dat ze weer kanker had: geen uitzaaiingen, maar een zeldzame vorm. Enkele weken geleden gaf ze een afscheidsinterview aan de Volkskrant, dat exact één dag voor haar overlijden werd gepubliceerd. “Dat is hoe het is met de dood: je bent in een waanzinnig boek bezig, en dan moet je opeens stoppen zonder dat je weet wat het einde is.”

Brouwer was getrouwd met singer-songwriter en psychotherapeut Philip Kroonenberg. Samen hebben ze drie dochters.