Jehova’s willen publicatie kritisch rapport over misbruik tegenhouden

Een bijeenkomst van tienduizenden Jehova’s getuigen in de RAI in 1979. Beeld ANP

Het rapport, dat donderdag moet verschijnen, is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht die de ernst en omvang van misbruik binnen de 30.000 leden tellen de geloofsgemeenschap in kaart hebben gebracht. Al kort na de start van het onderzoek hadden zich honderden mensen gemeld bij een meldpunt. Onderzoeksleider en hoogleraar Kees van den Bos sprak toen van ‘een flink aantal serieuze meldingen’ die het onderzoek leken te rechtvaardigen.

De universiteit en Jehova’s getuigen waren dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. De officiële opdracht is afkomstig van Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre de geslotenheid binnen de gemeenschap bijdraagt aan het wel of niet melden van misbruik. Ook is onderzocht hoe wordt omgegaan met mensen die wel melding doen van seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen door een artikel in dagblad Trouw uit de zomer van 2017, waarin ex-leden vertelden over seksueel misbruik en de zwijgcultuur bij de Jehova’s.

Verstoten

Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijk grootschalig onderzoek naar de cultuur binnen de Jehovagemeenschap is uitgevoerd. Meldingen zijn vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met het Openbaar Ministerie, dat wel onderzoek doet naar meerdere misbruikzaken binnen de Jehova’s getuigen. Vorig jaar nog werd een ex-jehova uit Nieuwegein veroordeeld voor misbruik van zijn twee dochters. Hij kreeg na een eis van twee jaar door de rechtbank driekwart jaar cel opgelegd. De man werd verstoten door de gemeenschap.

Eerder verzekerde het bestuur van de Jehova’s getuigen dat het alle medewerking zou verlenen aan het onderzoek. “Als er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, dan moeten die boven water komen,” zei een woordvoerder in april vorig jaar in de Volkskrant. “Voor ons staat de veiligheid die een gezin moet bieden voorop. Kindermisbruik past daar niet bij. En het afdekken van eventuele misstanden ook niet.”