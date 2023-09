Je ‘vieze’ dieselauto laten slopen? Dan kun je van de gemeente duizend euro krijgen

Eigenaren van een dieselpersonenauto ontvangen voor het slopen van hun voertuig duizend euro, bezitters van een bestelauto kunnen vijftienhonderd euro krijgen.

De ‘sloopregeling’ gaat hand in hand met het plan van de gemeente om per 1 januari 2025 een uitstootvrije zone in te voeren voor bestel- en vrachtauto’s en de bestaande milieuzone voor dieselpersonenauto’s aan te scherpen. Dat betekent dat dieselwagens met emissieklasse 4, tussen de 14 en 18 jaar oud, niet meer worden toegelaten in de stad.

Schoner vervoer

Om Amsterdammers die nog in dit type voertuig rijden ‘te ondersteunen in de transitie naar schoner vervoer’, biedt de gemeente binnenkort een sloopvergoeding aan: eigenaren van een personenauto ontvangen voor het slopen van hun voertuig duizend euro, bezitters van een bestelwagen kunnen vijftienhonderd euro krijgen. Stadspashouders (groene stip) ontvangen nog eens vijftig procent extra.

Volgens de gemeente is de regeling aantrekkelijk voor mensen die oude voertuigen hebben omdat die niet veel waard zijn op de tweedehands markt. Amsterdam kiest nadrukkelijk voor een sloopregeling in plaats van een vervangingsregeling en benadrukt dat het om een vergoeding gaat die niet automatisch de prijs van een nieuwe auto dekt.

Ingewikkeld

In 2020 gaf de gemeente een vergelijkbare vergoeding aan Amsterdammers als ze hun oude dieselauto’s met emissieklasse 0-3 lieten slopen. Veel mensen vonden de regeling echter ingewikkeld. Daarom heeft de gemeente de regels nu aangepast, zodat het makkelijker is om de vergoeding te krijgen.

De gemeente stelt een potje van een miljoen euro beschikbaar voor elk type voertuig. Medio 2024 wordt bekeken hoeveel er nog in de subsidiepotten zit. Er is nog eens een bedrag van maximaal een miljoen om aan eventuele toekomstige aanvragen te voldoen. De subsidie is uiterlijk eind oktober beschikbaar en is aan te vragen tot juni 2025.

