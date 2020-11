Je lichaam laten oplossen in plaats van begraven of cremeren: wie wil dat?

De Gezondheidsraad bracht dit voorjaar een positief advies uit over resomeren. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het klinkt als een techniek waar vooral maffiosi en drugsdealers à la Breaking Bad zich van bedienen: een lichaam laten oplossen in een chemisch goedje. Directeur Sabrina Franken van uitvaartorganisatie Yarden bekijkt het poëtischer. “Je lost mensen als het ware op tot water. Naast aarde - begraven - en vuur - cremeren - krijgen we er een derde element bij. Verdwijnen in water spreekt veel mensen meer aan dan verdwijnen in het vuur of in de aarde. Water is aantrekkelijk; je wordt niet voor niets in water, in de baarmoeder geboren. Dat het milieuvriendelijker is komt daar nog bij.’’

Zelf zou ze na haar dood het liefste geresomeerd worden, zegt ze. “Ik ben altijd voor cremeren geweest, maar mijn lichaam laten oplossen in vloeistof voelt prettiger. Het is natuurlijker, schoner, er hoeft geen kist mee. Je lichaam zit in een natuurlijk omhulsel, bijvoorbeeld van wol.’’

Hergebruik grafkist

Franken is maar wat blij dat het wettelijk mogelijk wordt om overledenen te laten resomeren, zoals het kabinet vandaag bekendmaakte. Haar uitvaartorganisatie lobbiet al sinds 2012 voor invoering van die nieuwe techniek - alkalische hydrolyse, in vaktermen - waarbij het lichaam wordt ontbonden in een hete, chemische vloeistof.

De Gezondheidsraad bracht dit voorjaar een positief advies uit over resomeren. Volgens de raad is het een ‘veilige, waardige en duurzame’ techniek. Zo kan een grafkist hergebruikt worden en is er in vergelijking met cremeren veel minder gas nodig om water te verhitten. Na een paar uur in een metalen vat met heet water en kaliumhydroxide blijven van het lichaam alleen vloeistof en botten over. De botten worden vermalen tot een poeder, het water eindigt als afval- of bemestingswater.

Goedkoper dan begraven

Yarden denkt dat er in Nederland een behoorlijk markt is voor de nieuwe uitvaarttechniek, die al wordt gebruikt in Canada, Australië en sommige Amerikaanse staten. Uit marktonderzoek van de uitvaartorganisatie bleek een paar jaar geleden dat één op de vijf Nederlanders ervoor zou kiezen, zegt Franken. “Dat is best veel. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover de invoering van de techniek.’’

Yarden, eigenaar van 41 uitvaartcentra en 24 crematoria, verwacht dat resoneren goedkoper wordt dan cremeren en begraven. Begraven is duur omdat je voor lange tijd beslag legt op grond. Voor een crematie zijn een grote oven en veel gas nodig. Een resomeertank neemt veel minder ruimte in beslag, verklaart Franken. “Die past in bestaande gebouwen en er is minder energie nodig om het water op temperatuur te krijgen.’’

Elektrische ovens

Ook andere uitvaartbedrijven vinden het positief dat de nieuwe techniek in Nederland wordt toegestaan, zegt woordvoerder Roel Stapper van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). “Een aantal crematoria kijkt of ze resomeren kunnen gaan aanbieden. We merken dat de vraag naar duurzame uitvaarten toeneemt. Daarom zijn er bijvoorbeeld ook crematoria die overstappen op elektrische crematie-installaties. En er lopen onderzoeken naar waterstof en biogas uit bijvoorbeeld suikerbieten als brandstof.’’

Uitvaartbedrijf Monuta ‘volgt de ontwikkelingen met interesse’, maar staat niet meteen in de rij om resomeerinstallaties aan te schaffen. “Bij het publiek is de techniek nog heel onbekend. We zien wel dat duurzaamheid een thema is, zo raken natuurbegraafplaatsen meer in trek. Maar dat gaat langzaam: 1 procent van de mensen kiest daarvoor,” zegt woordvoerder Naomi Samson.

Ecoleren of cryomeren

Dela hoopt vooral dat de invoering van resomeren de weg vrijmaakt naar meer nieuwe technieken. De uitvaartonderneming is gestopt met investeren in gasovens omdat Dela zichzelf tot doel heeft gesteld over tien jaar klimaatneutraal te zijn. “Volgend jaar wordt onze tweede elektrische crematieoven in gebruik genomen,” aldus woordvoerder Jolanda van Dijk.

In de uitvaartwereld wordt ook met interesse gekeken naar andere alternatieven voor begraven en cremeren, zoals composteren, ecoleren (het lichaam omzetten in een biologisch poeder) en cryomeren (vriesdrogen). Volgens de Gezondheidsraad is het voor invoering van die technieken echter nog te vroeg, omdat onvoldoende duidelijk is over de duurzaamheid.