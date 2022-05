Jason Bhugwandass met strijd tegen gesloten inrichtingen jeugdzorg Amsterdammer van het jaar 2021

AT5 zond de verkiezing van Amsterdammer van het Jaar live uit. Winnaar Jason Bhugwandass naast burgemeester Halsema.

Bhugwandass won met 26 procent van de stemmen. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Femke Halsema in de ambtswoning aan de Herengracht. Halsema noemde Bhugwandass ‘een enorm rolmodel van veerkracht en weerstand en hoe we ons allemaal willen ontwikkelen’.

“Je hebt hem verdiend en we zijn blij dat je er bent,” sloot Halsema af. Ze prees de moed van Bhugwandass omdat hij het aandurft de omstandigheden waarin hij zelf is opgegroeid, en ‘het onrecht’, publiekelijk aan te kaarten. Hij was zichtbaar geraakt door de prijs. “Omdat ik heel erg gehecht ben aan mijn stad. Het doet me heel veel om te weten dat het wederzijds is,” zei hij.

De 24-jarige Bhugwandass is ervaringsdeskundige wat betreft gesloten instellingen, waar hij als tiener een jaar heeft gezeten omdat hij depressief en suïcidaal was. Hij had zorg nodig. ‘In plaats daarvan werd hij opgesloten zoals in een gevangenis,’ leest de toelichting van zijn nominatie.

Inspiratie

De verkiezing wordt sinds 2005 elk jaar georganiseerd door De Stichting Amsterdammer van het Jaar. De stichting wil ‘gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad’ in het zonnetje zetten. Anderen raken hopelijk geïnspireerd om te kijken wat ze voor de stad kunnen betekenen.

Vorig jaar won Kurano Bigiman Amsterdammer van het jaar 2020. Hij kreeg de titel vanwege zijn inzet voor het opzetten van het eerste gymnasium in Zuidoost.

De organisatie Het Amsterdammertje van het Jaar organiseert de gelijknamige variant van de verkiezingen. Ze richten zich daarbij op ‘jongeren tussen de 8 en 15 jaar die zich belangeloos inzetten voor de stad’. Omdat de afgelopen periode zo moeilijk is geweest, heeft de jury besloten dat alle genomineerde Amsterdammertjes de titel Amsterdammertje van het Jaar 2021 krijgen.