Jannie Visscher gekozen als nieuwe voorzitter SP

Jannie Visscher. Beeld ANP

Visscher, favoriet van de partijtop, versloeg de niet voorgedragen kandidaat Patrick van Lunteren (Breda). Op het partijcongres in Nieuwegein bleek zaterdag dat ze 64 procent heeft gekregen van de 1728 uitgebrachte stemmen door SP-leden. Haar tegenstrever pakte 36 procent van de stemmen.

De winnares was eerder wethouder in Groningen en Eindhoven namens de socialisten. Nu is ze daar raadslid voor de SP. Visscher stond eerder hoog op de Europese lijst, maar ze werd niet verkozen, omdat de partij geen zetels wist te veroveren. Daarna ging de politica voor het partijvoorzitterschap.

Zichtbaarder worden

Tussen 13 en 23 november konden alle leden van de SP tijdens de ledenvergadering van hun afdeling stemmen voor het nieuwe partijbestuur. De afgelopen maanden voerde Visscher campagne met de visie dat de Socialistische Partij zichtbaarder moet worden.

Visscher: “Wij moeten ervoor zorgen dat veel meer mensen zien en voelen dat de SP ertoe doet en er voor hen is. Daarvoor is het nodig de afdelingen beter te ondersteunen, te zorgen voor scholing in de hele partij en onze thema’s te verbreden.”

De laatste jaren is er veel kritiek, zowel intern als extern, op de koers van de SP, na meerdere verloren verkiezingen op een rij. Critici vragen zich af of de Socialistische Partij nog wel een brede volkspartij is en binnen de partij bestaat veel verschil van mening op bijvoorbeeld het vluchtelingen- en immigratiedossier.

De nieuwe voorzitter moet met opvallende acties het partijkader activeren richting de volgende landelijke verkiezingen, die half maart 2021 plaatsvinden. De SP heeft onder leiding van Lilian Marijnissen nu 14 zetels in de Tweede Kamer, maar stevent volgens de laatste peilingen af op een verlies.