Jan-Willem Start Op winnaar Gouden Radioring 2020

NPO Radio 2-dj Jan-Willem Roodbeen. Beeld ANP

Jan-Willem Start Op, het programma dat elke werkdag te horen is op NPO Radio 2 en gepresenteerd wordt door Jan-Willem Roodbeen, nam het in de strijd om de Gouden RadioRing op tegen Kinkstart, The Boom Room, Mattie & Marieke en Arbeidsvitaminen. “Dit is fantastisch. Ik sta helemaal te shaken,” reageerde Roodbeen op de prijs, die overhandigd werd door Suzan en Freek. “Dit is zo’n fantastische bekroning en met geen woorden te omschrijven.”

Qmusic-dj Mattie Valk ging er vandoor met de Zilveren RadioSter Man, voor de beste mannelijke dj. Hij liet in deze categorie Domien Verschuuren (Qmusic) en Tim op het Broek (KINK) achter zich.

Mattie Valk en Marieke Elsinga Beeld Brunopress

Bij de vrouwen ging de prijs voor de beste vrouwelijke dj voor het derde jaar op rij naar Marieke Elsinga van Qmusic. De brunette versloeg Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) en Emmely de Wilt (NPO Radio 2). Laatstgenoemde won vorig jaar al de Marconi Award voor aanstormend talent.

Andere prijzen gingen vanavond naar Man Man Man, de podcast (won de Gouden Podcast Award) en QMusic (de award voor de Beste Zender) en Sophie Hijlkema van 3FM. Zij sleepte de Marconi Award voor Aanstormend Talent in de wacht.

De verkiezing van de RadioRing volgt hetzelfde model als bij de Televizier-Ring en bestaat uit twee rondes. In de eerste kan het publiek online op een longlist (álle radioprogramma’s staan ertussen) één favoriet aanvinken. Daar rollen vijf genomineerden uit, waar vervolgens op kan worden gestemd.