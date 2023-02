Jamal Ouariachi distantieert zich van eigen toneelstuk vanwege wijzigingen in script

Jamal Ouariachi Beeld Arnout Hulskamp

Ouariachi schrijft dat hij in conflict is geraakt met het toneelgezelschap nadat hij vorige week de eerste try-out van het toneelstuk had bezocht in Schouwburg Amstelveen. Volgens de schrijver zou zijn ‘serieuze satire’ zijn veranderd in een ‘onevenwichtige klucht’. Er zouden scènes zijn weggelaten en toegevoegd. ‘Ik heb er een nacht van wakker gelegen en er de hele rest van de week slecht van geslapen,’ aldus Ouariachi.

Na de eerste try-out zijn Ouariachi en De Spelersfederatie overeengekomen dat de acteurs een lijst met tekstuele wijzigingen doorvoeren, schrijft hij verder. Daarmee leek het vertrouwen hersteld, maar bij de derde try-out bleek de voorstelling een nieuw einde te hebben waar Ouariachi ‘absoluut niet achter’ staat. ‘Het stuurt de toeschouwer naar huis met een stompzinnige boodschap in plaats van met een ongemakkelijk dubbelzinnig gevoel.’ De schrijver distantieert zich daarom van de voorstelling.

Overigens zeggen de acteurs tegen NRC dat dit nieuwe slot slechts een probeersel was tijdens de try-out en dat de avond daarna weer het einde van Ouariachi is gespeeld.

Wel bevestigt De Spelersfederatie in een eigen verklaring dat de samenwerking met Ouariachi is gestopt vanwege te grote artistieke verschillen. De voorstelling gaat evengoed zondagavond in première in het Internationaal Theater Amsterdam. ‘De Spelersfederatie gelooft nog altijd sterk in de meerwaarde van het resultaat van deze samenwerking: een voorstelling die het ensemble graag met jullie deelt. Vanavond zullen zij dan ook alles op alles zetten om het publiek een mooie première te geven.’

