Jacht geopend op sikaherten in Noord-Hollandse duinen

Sikaherten. Beeld Getty Images

Tot nu toe is alleen een jonge bok geschoten, laat PWN weten aan de website Nature Today. “Het blijkt een arbeidsintensieve klus, omdat de sikaherten relatief schuw zijn en zich graag in de dekking ophouden.” De inschatting is dat er nog twee bokken lopen en minstens vier hindes, die in 2020 waarschijnlijk kalveren hebben geworpen.

De sikaherten zijn in april 2018 ontsnapt uit een omheind terrein van een particulier, die ze als hobbydieren hield. Sindsdien zijn ze op de cameravallen in het duingebied met enige regelmaat te zien, stelt PWN. Er zijn kort na de ontsnapping pogingen gedaan om de dieren met voer terug te lokken binnen de omheining, maar zonder succes.

De (voormalig) eigenaar van de herten trok vervolgens zijn handen ervan af en zei dat de dieren niet langer als zijn ‘eigendom’ konden worden gezien. “Dit is van belang, omdat ze toen als verwilderd konden worden beschouwd en daarmee tevens als ongewenste exoot,” schrijft de natuurbeheerder.

Aanrijding met auto

Daarmee klopte PWN aan bij de provincie Noord-Holland, om een vergunning aan te vragen om de herten te mogen ‘beheren’ - wat neerkomt op afschieten. De provincie heeft die vergunning in februari van dit jaar afgegeven.

De Aziatische miniherten zouden onder meer een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid - al drie keer kwam zo’n hert in aanrijding met een auto ten zuiden van Bergen.

En hoewel ze kleiner zijn dan edelherten, kunnen ze wel met elkaar kruisen en dat levert vruchtbare nakomelingen op. Zo’n hert kan een kleinere lichaamsgrootte hebben, een sika-gewei of de sika-roep doen - sika’s burlen niet maar produceren een soort schreeuw. “Op plaatsen waar beide soorten voorkomen, wordt de genetische zuiverheid van de soorten bedreigd. Dit kan negatieve effecten hebben op inheemse edelherten,” stelt PWN.

Kalveren

Overigens lijkt die kans in het Noord-Hollands duingebied nihil, aangezien daar geen edelherten voorkomen. “Maar het ligt voor de hand dat door de sikaherten schade kan ontstaan aan landbouwgewassen (voornamelijk bloembollen) en tuinen,” motiveert het drinkwaterbedrijf.

De komende anderhalf jaar mag er volgens de vergunning nog gejaagd worden op de sikaherten. Ook in 2019 heeft minimaal één hinde een kalf gekregen. En hoewel het met het afschieten van de schuwe herten niet wil vlotten, denkt de natuurbeheerder binnen de termijn de sikaherten ‘te kunnen verwijderen’, omdat het gaat om slechts een klein aantal.