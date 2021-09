Jaap van Zweden vertrekt als chef-dirigent New York Philharmonic

Jaap van Zweden tijdens het dirigeren van Beethovens Vijfde Symfonie.

Toen Van Zweden in september 2018 begon als dirigent van een van de beste orkesten ter wereld, sprak hij van ‘een droombaan’. De coronapandemie heeft de 60-jarige dirigent echter doen inzien dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Aan de Amerikaanse krant vertelt hij dat hij nauwelijks thuis was in de periode voor de pandemie. De keuze om te stoppen komt ‘niet uit frustratie, woede of een moeilijke situatie, maar puur en alleen vanuit vrijheid’ voort, aldus Van Zweden.

De coronagerelateerde reisbeperkingen in de VS voor Europeanen maakten het bovendien moeilijk om contact te onderhouden met het orkest. Maandenlang was hij aangewezen op digitaal overleg en doordat veel concerten niet door konden gaan, kon hij moeilijk een band opbouwen met de muzikanten. “Ieder moment dat ik er had kunnen zijn, was ik er anders ook geweest,” zegt hij. Maar hij kon er dus niet zijn.

Van Zwedens contract loopt nog tot 2024, waarna hij de baton neerlegt. Het gebeurt zelden dat een dirigent het wereldberoemde gezelschap slechts zes jaar lang begeleidt. Zijn contract bij het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af.

Jongste concertmeester

Als Van Zweden over drie jaar aftreedt, is zijn ambtstermijn bij het Philarmonic de kortste sinds de Franse dirigent Pierre Boulez in 1977 afzwaaide. Eerder voerden ook beroemdheden als Gustav Mahler (1909–1911), Willem Mengelberg (1922–1930) en Leonard Bernstein (1958–1969) het orkest aan.

Als violist werd Van Zweden in 1979 de jongste concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Die positie zou hij tot 1995 vervullen. Daarna begon zijn carrière als dirigent.