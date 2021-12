ISO: ‘Student met coronaklachten komt toch naar tentamen uit angst om kans te missen’

Angst onder surveillanten

Onder de veelal gepensioneerde surveillanten die door universiteiten en hogescholen extern worden ingehuurd, bestaat angst om besmet te worden door studenten die ondanks klachten toch een toets komen maken. Verschillende surveillanten, die niet met hun naam in de krant willen, melden dit.

Bij de tentamens, die vaak in sporthallen worden afgenomen, is geen maximale groepsgrootte. In de RAI zitten wel tot 1500 studenten in een zaal. De surveillanten zeggen te begrijpen dat de hogescholen en universiteiten met een probleem zitten, maar vinden dat het surveilleren in combinatie met hun hoge leeftijd veel risico’s met zich meebrengt.