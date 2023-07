Isaac B., rechterhand van Bolle Jos, probeerde Turkse agenten om te kopen: ‘Ik maak 4 miljoen over’

Isaac B. (foto links) die in Turkse media ook wel ‘Black Mamba’ wordt genoemd en rechterhand van Bolle Jos Leijdekkers (compositietekening rechts) is opgepakt door de Turkse politie. Beeld Polis / Politie

Een pikant detail rond die arrestatie op 25 juni is de wanhoopspoging waarmee Isaac B. probeerde zijn aanhouding te ontlopen – geld. Op die bewuste zondag werd de auto van de Rotterdamse drugscrimineel bij binnenkomst in de stad Isparta klemgereden. Als de Turkse agenten hem willen inrekenen, roept Isaac B. om een telefoon. Ook wil hij het rekeningnummer weten van de Turkse agenten. Het is een onverbloemde poging om het arrestatieteam om te kopen. “Ik maak meteen 4 miljoen euro over,” roept hij naar de agenten.

B. is tot dat moment al een paar keer door het oog van de naald gekropen. Eerder die zondag is hij 200 kilometer verderop Fethiye ontvlucht. In de populaire badplaats, die samen met Bodrum en Marmaris deel uitmaakt van de Turkse Rivièra, had hij lang een onderduikadres.

Maar door de intensieve jacht die de Turkse opsporingsdiensten maken op Bolle Jos en zijn organisatie, heeft Isaac B. het plan opgevat om samen met zijn vrouw het land uit te vluchten. Dat moet gebeuren met valse paspoorten en een speciaal jacht, met een geheime verstopplek.

Codetaal

Het ontsnappingsplan wordt uiteindelijk niet de redding van Isaac B., maar juist zijn ondergang. De Turkse opsporingsdiensten grijpen vrijdag 23 juni namelijk de handlanger uit Rotterdam die hiervoor speciaal naar Istanboel is gekomen. Bij de Antilliaan vinden ze een handgeschreven briefje vol – ogenschijnlijke – codetaal. Een boodschap van Isaac B. aan zijn handlanger, zo is het vermoeden.

Door het geheimschrift te ontcijferen weten de opsporingsdiensten zijn schuilplaats in Fethiye te achterhalen. Daar lopen ze de geboren Ghanees echter net mis.

In Isparta doet zich op zondag een nieuwe kans voor. Nadat Isaac in de stad tussen de heuvels is klemgereden, hoopt hij opnieuw op een klein wonder door te schermen met miljoenen. Waar Turkije een reputatie heeft hoog te houden in verband met ambtelijke corruptie geven deze agenten echter geen krimp. Niet te koop. En dus valt het doek voor de man die in de Turkse media is vernoemd naar zo’n beetje de giftigste slang ter wereld: Black Mamba.

De Turkse politie heeft de opgepakte handlangers van Bolle Jos Leijendekers naar Istanboel overbracht met een vliegtuig Beeld Polis

Overhoop met Bolle Jos

Inmiddels zit de Rotterdammer al bijna drie weken opgesloten in de zwaarbewaakte Metrisgevangenis in hartje Istanboel en is hij meerdere keren verhoord. Daarbij komt ook ‘Bolle Jos’ Leijdekkers ter sprake. Op de meest gezochte crimineel van Nederland wordt nog volop gejaagd in Turkije. Volgens goed ingevoerde bronnen vertelt Isaac B. tegen de rechercheurs dat hij en de Brabander al zeker een jaar met elkaar overhoop liggen.

De geruchten dat de twee een conflict met elkaar hebben, gingen al langer rond in het criminele milieu. Hoe de breuk precies is ontstaan is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een mislukt transport waarvan ze elkaar de schuld geven. Er zou een verzoeningspoging zijn geweest en de twee deden nog een tijd zaken met elkaar. Maar uiteindelijk was het wantrouwen te groot.

Ook de Nederlandse opsporingsdiensten waren op de hoogte en hielden rekening met aanslagen tussen de twee kampen. “Het leek een kwestie van tijd tot de een de ander uit de weg zou proberen te ruimen,” aldus een bron. Het blijft de vraag hoe serieus die onderlinge dreiging was. De advocaat van Leijdekkers wil niet reageren op de situatie.

Wel of niet uitgeleverd

Ondertussen is nog altijd onduidelijk of Isaac B. in Turkije wordt vervolgd of wordt uitgeleverd aan Nederland. Hier moet hij nog een celstraf van twaalf jaar uitzitten. Voordat Bolle Jos en hij gebrouilleerd raakten, trokken de twee namelijk grote transporten coke binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een grote rechtszaak werd B. afgelopen december veroordeeld als de ‘grote baas’ van een Amsterdamse bende die 5700 kilo cocaïne importeerde en 6,5 miljoen euro witwaste.

Volgens bronnen in Turkije probeert Isaac B. uit alle macht te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Hij heeft verschillende advocaten in de arm genomen om dat aan te vechten. “Mijn hele familie wil hier in Turkije blijven,” zou hij daarover hebben gezegd, aldus een Turkse bron.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam kan na drie weken nog geen duidelijkheid geven over de eventuele uitlevering. Volgens Olgun Değirmenci, hoogleraar rechten in Ankara, worden in Turkije opgepakte verdachten niet automatisch uitgeleverd. Bijvoorbeeld als ze de Turkse nationaliteit hebben. Dat geldt waarschijnlijk voor handlangers van Isaac B., een handvol Turkse Rotterdammers die ook werden aangehouden, maar niet voor hemzelf. “Hier zal de vraag vooral zijn of hij een deel van de misdaden in Turkije heeft gepleegd. Want ook in dat geval wordt een verdachte meestal niet uitgeleverd, maar in Turkije berecht.”

Zwager achter tralies

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de intensieve jacht op Bolle Jos? En diens netelige positie in Turkije, het land waar hij, zo vermoeden de autoriteiten, nog altijd verblijft? Op steun van zijn voormalige vriend en rechterhand Isaac B. hoefde de Bredanaar dus al niet meer te rekenen. Maar ook zijn Turks-Nederlandse zwager Abdullah Alt Ü. zit achter de tralies in Istanboel. Die was hoofdverdachte van een vorige maand opgerolde drugsbende die volgens de Turkse politie geld witwaste voor Leijdekkers.

Daarmee lijkt Bolle Jos in een meer geïsoleerde positie te komen, ook al omdat hij door de internationale jacht op hem zo 'heet’ is dat oude contacten in de cocaïnewereld het niet meer aandurven om met het samen te werken, vanwege het risico dat ze dan zelf tegen de lamp lopen.

Zijn de grootste steunpilaren van de voortvluchtige Brabantse topcrimineel inderdaad in Turkije weggevallen? Of beschikt hij over meer connecties met lokale kennis en contacten waarmee hij onder de radar kan blijven, zijn cocaïnehandel kan voortzetten of het land bijvoorbeeld kan ontvluchten, zoals oud-maatje Isaac B. probeerde? Bronnen in het Brabantse misdaadmilieu houden het op dat laatste. Ze zeggen dat Leijdekkers in Turkije al enige tijd nauw samenwerkt met een andere veroordeelde Nederlandse crimineel van Turkse komaf.

Het gaat om een man die jarenlang actief was in de hennephandel in Noord-Brabant en die de Nederlandse justitie beschouwt als drijvende kracht achter meerdere cocaïnelabs die werden ontdekt in 2020. In zulke illegale fabriekjes wordt cocaïne teruggewonnen uit de dragerstof waarin de drug is opgelost voor de smokkel, zoals kleding, karton en steenkool. De man wist te ontkomen aan arrestatie en zou nog voor zijn proces in Turkije zijn ondergedoken.

Bronnen in Turkije bevestigen dat de in Nederland veroordeelde crimineel in de belangstelling staat van de opsporingsdiensten die jacht maken op Leijdekkers. De Nederlandse advocaat van de voortvluchtige man zegt desgevraagd niet te kunnen reageren op vragen over de verblijfplaats van zijn cliënt en diens mogelijke relatie tot Bolle Jos.

