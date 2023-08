Is vertrek ervaren Kamerleden ‘doodsteek’ voor JA21? Eerdmans ‘wil gewoon door met mooie lijst’

Joost Eerdmans richtte JA21 in 2021 op samen met Annabel Nanninga, senator voor de partij. Beeld ANP/Sem van der Wal

De partij die werd gepresenteerd als hét alternatief op rechts raakt twee Kamerleden kwijt. Na Nicki Pouw-Verweij heeft ook Derk Jan Eppink via Twitter laten weten niet meer verkiesbaar te zijn voor JA21. Bij de partij die ontstond na een afsplitsing van Forum voor Democratie in 2020 moet partijleider Joost Eerdmans nu anderen om zich heen verzamelen.

De Kamerleden verklaren hun vertrek verder niet. Wel is bekend dat zij al langer intern ongenoegen uiten over de partijorganisatie en de ledendemocratie. Hun namen stonden ook onder een brandbrief die dit voorjaar naar het partijbestuur werd gestuurd.

De kritiek in een notendop: een te kleine groep mensen deelt de lakens uit, naar andere leden wordt te weinig geluisterd. Als reactie op alle kritiek werd er wel een partijraad met JA21-fractieleiders belegd (de partij is actief Eerste en Tweede Kamer, Europarlement, de Amsterdamse gemeenteraad, elf provincies en vijf waterschappen), maar daarvoor zouden Pouw-Verweij (32) en Eppink (64) niet zijn uitgenodigd.

Niet verkiesbaar ‘voor JA21’

De formulering waarmee het duo hun vertrek aankondigt, is wel opvallend. Beiden schrijven niet verkiesbaar te zijn ‘voor JA21’, waarmee ze de mogelijkheid lijken open te houden wel bij een andere partij op de lijst te gaan staan. Pouw-Verweij laat in een toelichting weten dat ze ‘niets uitsluit’ maar ook ‘nergens op voorsorteert’.

Tijdens de vakantie ben ik tot de slotsom gekomen dat ik me niet herkiesbaar stel bij de Tweede Kamer verkiezingen voor JA21.



Ik vind samenwerking op de rechterzijde erg belangrijk, en wil daartoe oproepen.



Ik wens iedereen binnen JA21 het beste. Dank voor de prettige tijd. — Derk Jan Eppink (@djeppink) 4 augustus 2023

Eppink roept in zijn tweet op tot rechtse samenwerking, zoals ook op links GroenLinks en PvdA de krachten bundelen richting 22 november. Ook Pouw-Verweij zou daar wel oren naar hebben. Volgens bronnen is ze sinds ze haar half juli vertrek aankondigde al door andere partijen benaderd. Ook Mona Keijzer, waarvan vrijdagavond bekend werd dat ze heeft gebroken met het CDA, is mogelijk in beeld voor een rol bij andere partijen. Eerder nam ze al een bemiddelingsklus aan voor BBB.

JA21 werd in 2021 opgericht en staat voor Juiste Antwoord 21, maar zijn ook de eerste letters van de voornamen van oprichters Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. De twee waren toen net vertrokken bij FvD omdat zij geen lid meer wilden zijn ‘van een partij die extremistische opvattingen duldt’.

Op stel en sprong

Bij de jongerentak van FvD gingen destijds antisemitische berichten rond en Nanninga en Eerdmans verweten partijleider Thierry Baudet dat hij nauwelijks ingreep. Ook Pouw-Verweij en Eppink, toen Europarlementariër, vertrokken om die reden bij FvD.

Na lang wikken en wegen heb ik deze week besloten me niet opnieuw kandidaat te stellen voor JA21 bij de verkiezingen.



Ik blijf me tot november inzetten in de Kamer op mijn dossiers, en wens alle geweldige mensen van JA21 het allerbeste. — Nicki Pouw-Verweij (@NickiVerweij) 13 juli 2023

JA21 vindt het ‘jammer’ dat Pouw-Verweij en Eppink vertrekken. “Het zijn heel goede Kamerleden. Maar na de val van het kabinet hebben zij op stel en sprong moeten beslissen: ga ik dit nog eens vier jaar doen? Je ziet bij alle partijen dat het antwoord dan ook wel eens ‘nee’ is.” De woordvoerder benadrukt dat er geen ruzie is. “De fractie is tot de verkiezingen nog gewoon bijeen.”

Partijleider Eerdmans stelt dat ‘dit nu eenmaal gebeurt in de politiek’. “Er blijft een gat te vullen rechts van de VVD en dat doen wij in alle geledingen, met onze stevige maar realistische plannen en voorstellen.”

Het is de zoveelste keer dat er gedoe is bij een partij waar Eerdmans bij betrokken is. Hij begon zijn politieke carrière bij het CDA, stapte over naar de LPF van Pim Fortuyn, was vervolgens medeoprichter van EénNL en werd wethouder voor Leefbaar Capelle en Leefbaar Rotterdam. In 2020 sloot hij zich aan bij FvD, om een jaar later JA21 op te richten.

Toen er ook bij die partij dit voorjaar interne strubbelingen ontstonden, sprak oud-partijgenoot Henk Otten (ook ex-FvD) op Twitter over ‘de wet van Eerdmans’: ‘Eerdmans erbij, einde partij.’

Bruidsschat

Politicoloog Chris Aalberts, die zich al jaren verdiept in nieuwe (rechtse) partijen, dacht aanvankelijk nog dat JA21 anders zou zijn. “Er werd een poging gedaan een partijstructuur op te zetten en de partij had een bruidsschat meegenomen van FvD: een aantal mensen met een beetje ervaring.”

Maar nu er van die ‘bruidsschat’ weinig meer over is, aldus Aalberts, blijkt de partij toch weer om een klein clubje mensen te draaien – net als bij eerdere pogingen van rechtse partijen als VNL (ex-PVV’ers Bontes en Van Klaveren), Trots op Nederland (ex-VVD’er Rita Verdonk), DPK (ex-PVV’er Hero Brinkman). “Nu zie je: wie is JA21 naast Eerdmans en Nanninga?” Aalberts stelt dat het vertrek van Pouw-Verweij en Eppink ‘de doodsteek is voor de hele club’.

Volgens de JA21-woordvoerder gaat de partij ‘gewoon door’. “Er zijn meer dan 100 sollicitaties binnengekomen, we gaan een mooie kandidatenlijst maken.” Daarvan zal Eerdmans ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ weer de lijsttrekker worden.