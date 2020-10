Is verdere aanscherping van de coronaregels nog te voorkomen?

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens de persconferentie maandag in het Erasmus MC. Beeld BSR Agency

Wat zei Kuipers maandagmiddag?

Dat als het aantal coronabesmettingen de komende dagen blijft oplopen ‘aanvullende maatregelen’ nodig zijn. Want de groei van de besmettingen is terug te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Op dit moment zijn er een krappe 900 coronapatiënten. Als het zo doorgaat zitten we eind deze week of begin volgende week op 1100.

Dan werkt de vorige week gepleegde ingreep, waarbij onder andere de horeca eerder dicht moet en het aantal sociale contacten is teruggeschroefd, dus niet?

Voor die conclusie is het nog te vroeg. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid waarschuwde vorige week maandag, bij de aankondiging van de nieuwe regels, al dat het aantal besmettingen hoe dan ook nog een tijdje zou blijven stijgen. “Zelfs met de maatregelen die we vandaag aankondigen verwachten we over ruim een week weer een stijging te zien naar zo’n 5000 besmettingen per dag,” zei hij. Die dag kwamen er bijna 3000 nieuwe besmettingen bij. Afgelopen zondag waren dat er ruim 4000, maandag ruim 4500.

Waarom zit er zoveel tijd tussen de invoering van de maatregelen en het moment dat zichtbaar kan worden of ze effect hebben?

Dat komt door de incubatietijd van het virus, de tijd die verstrijkt tussen het moment dat je besmet raakt en de eerste symptomen zich openbaren. Dat gaat meestal om vijf of zes dagen. Daar komt bij dat de uitslag van een coronatest vaak een paar dagen op zich laat wachten, waardoor je nog meer achter de feiten aan loopt.

Wanneer zouden we wel een effect van de aanscherping van vorige week kunnen zien?

In de loop van deze week, zo’n beetje vanaf donderdag. Als de groei van het aantal besmettingen dan nog niet is afgevlakt, komen nieuwe maatregelen in beeld. Overigens bepaalt niet Kuipers dat, maar het kabinet. Kuipers is als lid van het Outbreak Management Team (OMT) een van de adviseurs van de regering.

Hoe is het ondertussen op de ic’s?

Daar valt de drukte nog mee. Bij de eerste golf van dit voorjaar belandde 1 op de 3 patiënten die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege Covid-19, op de ic. Inmiddels gaat het om 1 op de 5 patiënten. Dat is natuurlijk gunstig voor de ic’s. Maar het betekent ook dat meer mensen op de verpleegafdeling voor coronapatiënten liggen. Zij nemen nu zo’n 7 procent van de totale beddencapaciteit in beslag. Als de huidige groei doorzet, voorziet Kuipers dat het begin volgende week om 10 procent gaat. En dan wordt het vrijwel onmogelijk voor ziekenhuizen om de reguliere zorg op peil te houden.

Wat is de verklaring voor de verschuiving van de ic’s naar de gewone verpleegafdeling?

Het aantal patiënten is iets jonger en daarmee gemiddeld genomen iets minder kwetsbaar dan bij de eerste golf. Een andere voorname reden ligt in de betere behandelmethode. In maart tastten artsen nog in het duister over bestrijding van de ziekte, inmiddels is er medicatie met bewezen effect.