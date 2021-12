Is Novavax de prik voor mRNA-sceptici? ‘Je zou het die doelgroep kunnen aanbieden’

Beeld Getty Images

De prik van de Amerikaanse farmaceut Novavax, maandagmiddag goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA, is een eiwitvaccin. Daarbij worden in het laboratorium nagemaakte spike-eiwitten van het coronavirus het lichaam ingespoten. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt.

Een wezenlijk verschil tussen Novavax en de vier vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd: “Bij de andere vaccins krijgt het lichaam met een soort code die in het vaccin zit opdracht om spike-eiwitten aan te maken, waar het lichaam vervolgens weer antistoffen tegen produceert,” zegt Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). “Bij Novavax zitten de eiwitten dus al in het vaccin.”

Het meer traditionele Novavaxvaccin zou een uitkomst kunnen zijn voor mensen die de modernere mRNA-vaccins (Pfizer, Moderna) en virale vectorvaccins (AstraZeneca, Janssen) niet zien zitten, bevestigt De Boer. “Ik vind overigens niet dat hun vrees terecht is. Maar je zou het aan die doelgroep kunnen aanbieden, zeker.”

Tegen het zere been

Het ministerie van Volksgezondheid heeft relatief weinig vaccins van Novavax ingekocht, 840 duizend. Dat was tegen het zere been van Forum voor Democratie-fractieleider Thierry Baudet, die vorige maand op Twitter stelde dat ‘veel ongevaccineerden hun hoop hadden gevestigd op de conventionele vaccins’.

Veel ongevaccineerden hadden hun hoop gevestigd op de conventionele vaccins van Sanofi, Valneva en Novavax. Forget it, zojuist afbesteld door Hugo! Gij zult mRNA spuiten of tweederangsburger zijn. Makkelijke keuze! #JustSayNo #HugodeJongeStapOp pic.twitter.com/JPbh3PDB6X — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 9 november 2021

In antwoord op Kamervragen liet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in december doorschemeren dat hij wel degelijk van plan is de Novavaxvaccins, die toen dus nog niet waren goedgekeurd, gericht in te zetten. ‘De eiwit-vaccins zijn alleen bedoeld als aanvulling voor mensen die geen mRNA-vaccins kunnen of willen krijgen', schreef hij toen. De Jonge stelde te zullen bekijken ‘hoe deze vaccins kunnen bijdragen aan het vergroten van de vaccinatiebereidheid'.

Een voordeel van het Novavaxvaccin is dat het op koelkasttemperatuur kan worden opgeslagen. “Dat betekent dat je het door de huisarts kunt laten toedienen aan mensen die geen ander vaccin willen,” zegt De Boer.

Minister De Jonge noemde de toelating van het vaccin ‘goed nieuws’. “Maar ik zou nooit wachten op Novavax als ik niet gevaccineerd was. Ik zou er eentje nemen die we nu al hebben. Wacht niet op nieuw vaccin, zou ik zeggen, maar maak gebruik van bestaande vaccins.” De Jonge stelde ook dat het 'echt nog even gaat duren’ voor de Novavaxvaccins binnen zijn.

Omikron

Nu het EMA en het CBG hun voorwaardelijke goedkeuring aan Novavax hebben gegeven, is het aan de Gezondheidsraad om een advies te geven over de inzet van deze prik. Probleempje: het vaccin bleek tegen alle coronavirusvarianten vóór omikron op een effectiviteit van 90 procent uit te komen, maar is op omikron nog niet getest. Bovendien zijn er alleen studies uitgevoerd naar Novavax als vaccin voor de eerste en tweede prik, en niet als booster. “Die onderzoeken moeten nu worden uitgevoerd, dat is ook een onderdeel van de voorwaardelijke vergunning,” zegt De Boer.

Aan het onderzoek naar het Novavaxvaccin deden 45 duizend mensen mee. De meest voorkomende bijwerkingen van de prik zijn volgens het CBG vergelijkbaar met de andere vaccins. “Al kunnen er bij toediening aan miljoenen mensen natuurlijk altijd nog zeldzame bijwerkingen opduiken.”

Van het vaccin zijn dus twee prikken nodig. De ideale tussenpoos tussen die inentingen is drie weken.