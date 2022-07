Is Nederland voldoende beschermd tegen natuurbranden?

In Londen woedde een natuurbrand die verschillende gebouwen in de as legde. Beeld Getty Images

Het lijkt weer een zomer van sombere records te worden. Nooit eerder was er zo vroeg in het jaar zoveel land verbrand in Europa. Er is in de Europese Unie dit jaar al meer vierkante kilometer bos in de as gelegd dan in heel 2021. En dat terwijl de zomer pas is begonnen.

Het zijn vooral de landen rondom de Middellandse Zee die het hardst getroffen worden. Tijdens de hittegolf die deze maand het Europese continent teisterde hebben natuurbranden enorme stukken land in de as gelegd in Portugal, Spanje, Frankrijk, Turkije en Griekenland.

Maar ook in landen en gebieden waar minder vaak natuurbranden voorkomen was het de afgelopen weken raak. In de Belgische provincie Limburg woedde afgelopen maand een natuurbrand en in Londen gingen meerdere huizen en bedrijfspanden in vlammen op, nadat vorige week een brand was ontstaan in een grasveld aan de rand van de stad.

Momenteel woedt in Duitsland, nabij de Tsjechische grens, een enorme natuurbrand die steeds verder uitbreidt. Toeristen zijn opgeroepen het gebied te verlaten, en de vrees bestaat dat een heel nationaal park door de brand verzwolgen wordt.

Brand in Nederland

Nederland ontspringt vooralsnog de dans, maar door de verandering van het klimaat krijgen wij hier ook steeds meer met hogere temperaturen en langere periodes van droogte te maken. Daardoor kunnen we in de toekomst ook steeds vaker grote natuurbranden verwachten, waarschuwt onderzoeker Hans Hazebroek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

“En juist in het dichtbevolkte Nederland, waar ook in natuurgebieden vaak veel mensen wonen en werken, en bijvoorbeeld hoogspanningslijnen doorheen lopen, kan dat snel tot veel slachtoffers en schade leiden.”

Amsterdam en het Amsterdamse Bos worden niet direct als grote risicogebieden gezien. Door de loofbomen en de kleigrond is het risico op grote branden in het Amsterdamse Bos klein. De gemeente treft ook geen preventieve maatregelen om bosbranden te voorkomen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Wel zijn de boswachters, politie en handhaving natuurlijk extra alert en gelden er strikte regels voor waar je wel en niet mag barbecueën.”

Toch kan ook Amsterdam zich volgens Hazebroek niet veilig wanen voor natuurbranden. “Een brand in een omliggend gras- of akkerveld kan zo overslaan naar de buitenwijken van de stad. Dat hebben de branden in Londen van vorige week ons wel geleerd.”

Preventie

Het is volgens hem zaak dat Nederland zich meer gaat inzetten op preventie van natuurbranden, in plaats van enkel de bestrijding. Denk aan het plaatsen van minder brandbare vegetatie naast kwetsbare percelen, brandgangen aanbrengen zodat branden minder snel overslaan, en het grondwaterpeil op plekken verhogen.

“De combinatie van die maatregelen kan echt effect hebben op het voorkomen van grote natuurbranden, maar dat vergt wel dat we met z’n allen het probleem tackelen. Dat gebeurt pas als het hoger op de politieke agenda komt,” aldus Hazebroek.

“In Nederland zijn er al een aantal terreinbeheerders die al maatregelen treffen om natuurbranden te voorkomen, maar een samenhangende aanpak en coördinatie tussen gemeenten, waterschappen, provincies en de landelijke politiek in de aanpak om natuurbrandrisico’s echt aan te pakken ontbreekt.”