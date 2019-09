Is minister Stef Blok de ‘designated survivor’?

Stef Blok is in het Europees parlement in Straatsburg. Beeld AFP

Hij is in het Europees parlement in Straatsburg. Maar of hij daarmee ook de aangewezen overlevende is in geval van een ramp of aanslag, niemand die dat wil bevestigen.

Een woordvoerder van Blok bevestigt dat hij niet bij Prinsjesdag aanwezig zal zijn, maar benadrukt tegelijkertijd dat dat geen unicum is. “Ministers van Buitenlandse Zaken laten wel vaker verstek gaan, ook omdat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vaak samenvalt met Prinsjesdag.”

Blok grijpt ‘de eerste grote zitting’ van het nieuwe Europees parlement aan om kennis te maken met de nieuwe Europarlementariërs en ‘heel veel handjes te schudden’. Dat lijkt qua buitenlandse prioriteiten toch van wat minder belang dan het toespreken van de wereld bij de VN.

Goede banen

Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zegt hierover ‘geen mededelingen’ te doen. In een Kamerbrief stelde het kabinet eerder al vanwege de veiligheid geen uitspraken te doen over de identiteit van de ‘designated survivor’.

Eind vorige maand werd bekend dat het kabinet op voorspraak van D66-Kamerlid Joost Sneller naar Amerikaans voorbeeld een ‘designated survivor’ aan gaat wijzen. Die minister moet het landsbestuur in goede banen leiden als de rest van het kabinet door een ramp of aanslag daartoe niet in staat is. Ook de Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om ‘designated survivors’ aan te wijzen.