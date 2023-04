Is je kind eenzaam of gestrest? Stuur het niet te snel naar psycholoog, zegt staatssecretaris Van Ooijen

Beeld Getty

Dat stelt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), die een maatschappelijke discussie wil starten over het enorme aantal jongeren met psychische problemen. De afgelopen jaren regende het rapporten vol alarmerende cijfers over hoe jongeren zich voelen. Vorige week nog trokken GGD en RIVM aan de bel omdat meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) psychische klachten heeft. Vooral meiden geven vaak aan eenzaam te zijn, stress te ervaren of weleens te denken aan zelfmoord.

Volgens Van Ooijen zijn die kinderen niet allemaal geholpen door ze naar de psycholoog te sturen, maar moet Nederland de oorzaken van de problemen wegnemen. “We kunnen eenzaamheid niet verdrijven door onze kinderen op een cursus sociale vaardigheden te sturen,” zegt hij. Hij wijst onder andere op de prestatiedruk die ouders hun kinderen opleggen. Die moet worden weggenomen. Ook worden problemen waarmee kinderen kampen, soms te snel geproblematiseerd.

Van Ooijen vindt dat kinderen te snel het gevoel wordt gegeven dat er iets mis is met hen. In 1997 maakte nog 1 op de 27 jongeren gebruik van jeugdzorg, inmiddels is dat in sommige steden 1 op de 6. Niet al die problemen horen in de jeugdzorg thuis, stelt Van Ooijen. Het kabinet onderhandelt al ruim een jaar vruchteloos met gemeenten over beteugeling van alle hulpvragen, bijvoorbeeld door eigen bijdragen te vragen.

Doordat zoveel kinderen naar een hulpverlener worden gestuurd, loopt het systeem vast. Daar zijn vooral kinderen met zware problemen de dupe van. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde in februari nog dat kinderen voor wie het thuis onveilig is, te vaak op een wachtlijst staan. Van Ooijen zegt dat de overheid het systeem moet verbeteren. Tegelijkertijd moet er ook iets veranderen bij ouders, aldus de staatssecretaris. “Er is iets in onze samenleving geslopen, waar we het echt met elkaar over moeten hebben.”