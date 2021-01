Is ivermectine het nieuwe wondermiddel tegen Covid-19?

Joost Wiersinga. Beeld Ivo van der Bent

Ivermectine bestaat al sinds 1987. Het middel wordt nu voorgeschreven bij mensen met schurft of worminfecties. Volgens sommigen kan het anti-parasitaire medicament voorkomen dat mensen met Covid-19 ernstig ziek worden. Zo’n Covid-behandeling duurt 1-5 dagen en kost 130 euro of minder.

Via sociale media wordt de hoop aangewakkerd dat ivermectine ook werkt tegen Covid-19, bijvoorbeeld gebaseerd op een pleidooi van de Amerikaanse arts-onderzoeker Pierre Kory, link

In Bolivia is het middel al sinds mei goedgekeurd voor gebruik, meldt het Franse persbureau AFP.

Druk op ziekenhuizen



“Het zou heel mooi zijn als ivermectine helpt om mensen uit het ziekenhuis te houden,” zegt arts-onderzoeker Wiersinga (Amsterdam UMC). “Daarmee kun je de druk op de ziekenhuizen verlichten. Op dit moment is er geen geneesmiddel dat voorkomt dat lichte klachten als gevolg van Covid-19 uitmonden in ernstige klachten.”

Of ivermectine echt werkt, is echter onduidelijk. In laboratoriumonderzoek ging ivermectine vermeerdering van het coronavirus tegen, al was de dosering vaak vele malen hoger dan nu gebruikelijk bij worminfecties of schurft. Bovendien staat daarmee niet vast dat het middel ook bij Covid-patiënten werkt.

Wiersinga, die alle publicaties over Covid bijhoudt en afgelopen zomer roem vergaarde met een overzichtsartikel op basis van 25.000 onderzoeken in vaktijdschrift Jama, zegt dat de studies onder Covid-patiënten tot dusverre veel zwakke punten bevatten. Vaak gaat het om onderzoek bij zo weinig zieke mensen dat het gevonden effect ook op toeval kan berusten. Ook ontbreekt het geregeld aan een geblindeerde controlegroep die geen ivermectine kreeg, waardoor zorgvuldige meting van de effectiviteit niet goed mogelijk is.

Vertekening

“Verder kan een vertekening ontstaan, omdat de positieve resultaten van ivermectine wel worden gepubliceerd, maar de negatieve niet,” aldus Wiersinga. “Verreweg de meeste studies zijn bovendien nog niet gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften, maar verschenen als preprints.”

Wel lopen nu enkele goede onderzoeken in bijvoorbeeld Mexico en Argentinië, aldus Wiersinga. “Het gaat om grotere, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies. De komende maanden moeten zij meer duidelijkheid bieden over het effect van ivermectine.”

Trump

De aandacht voor het geneesmiddel doet Wiersinga denken aan hydroxychloroquine. Mede aangewakkerd door toenmalige Amerikaans president Trump gaven sommige artsen hoog op van het het ontstekingsremmende en bacteriedodende geneesmiddel bij Covid-19. Zij baseerden zich op kleinschalige, gemankeerde onderzoeken. Bij betere bestudering bleek hydroxychloroquine geen effect te hebben bij Covid-19.

“De wens dat ivermectine helpt, is vanzelfsprekend groot,” zegt Wiersinga. “Maar zolang niet vaststaat dat het effectief is, pleit ik ervoor om het niet voor te schrijven. Hoewel de bekende bijwerkingen niet vaak voorkomen, zul je die vaker zien als je het voorschrijft aan grote aantallen patiënten.”