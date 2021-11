Is het genoeg? Deskundigen zijn sceptisch: ‘Meer maatregelen nodig voor forse daling’

Zijn de nieuwe coronamaatregelen afdoende om de zorg overeind te houden? Deskundigen reageren sceptisch. ‘Voor een snelle, forse daling zou je meer maatregelen moeten nemen.’

Is het genoeg?

Dat hangt ervan af wat je met de nieuwe maatregelen wil bereiken, zegt Marino van Zelst, modelleur van infectieziekten van de Universiteit Wageningen. “Als je een deuk wil veroorzaken in de stijgende lijn van het aantal besmettingen kan dit afdoende zijn. Maar als je een snelle, forse daling teweeg wil brengen, zou je meer maatregelen moeten nemen.”

Van Zelst zelf is voorstander van een strikter coronabeleid. Met andere leden van het inmiddels opgeheven RedTeam – een groep onafhankelijke wetenschappers – pleitte hij tevergeefs voor sneller ingrijpen bij oplopende besmettingen. Daarmee wordt de kans op een hoge instroom van covid-patiënten simpelweg kleiner.

“Ik spreek veel artsen en verpleegkundigen,” aldus Van Zelst. “De situatie in de ziekenhuizen is heel precair, waarbij de zorg in Limburg nu het meeste onder druk staat. Er is nu al sprake van een zorginfarct; complexe niet-acute zorg, zoals oncologische operaties, worden geannuleerd. Dat levert gezondheidsschade op die voorkomen had kunnen worden. Met de huidige maatregelen creëer je geen buffer. En zonder buffer kun je er eigenlijk niets bij hebben.”

“Stel dat begin december opnieuw zware overstromingen plaatsvinden in Limburg, dan loopt het zorgsysteem daar totaal vast. Dat kan ook bij andere tegenslagen: een ernstige griepepidemie of een forse opleving van luchtwegvirussen als rhino of rs.”

Topje van de ijsberg

Ook epidemioloog Alma Tostmann (Radboud umc) vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn om de zorg op korte termijn te ontlasten. “De besmettingen lopen de laatste dagen sterk op en de effecten daarvan zien we pas over een paar weken in de ziekenhuizen. Je kunt beter met een harde, korte klap streven naar het bedwingen van de pandemie dan met langdurige, minder vergaande maatregelen.”

“De komende maatregelen zijn weliswaar ingrijpend,” aldus Tostmann, “maar ik zou niet willen spreken van een lockdown. Als je de besmettingen echt sterk omlaag wil brengen, moet je zorgen dat mensen niet meer bij elkaar kunnen komen.”

Epidemioloog Esther Metting (Rijksuniversiteit Groningen) zegt dat de huidige besmettingen vanwege de afgenomen testbereidheid slechts het topje van de ijsberg zijn. “Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat veel gevaccineerde mensen zich niet laten testen omdat ze denken dat dat niet nodig is.”

‘Vaccinatiebus bij elke Albert Heijn’

Zolang bijvoorbeeld middelbare scholen open blijven, zullen er nieuwe besmettingen bijkomen, zegt Metting. “Een deel van de besmette mensen zal contacten blijven houden en het virus verspreiden. Dan hebben deze maatregelen niet zo heel veel zin. Er is een bredere aanpak nodig.”

Metting wijst op (nog) meer aandacht voor laagdrempelig vaccineren. “Een deel van de Nederlanders is niet gevaccineerd en de effectiviteit van de vaccins neemt af. Dat maakt het belangrijk om te blijven hameren op het nut van vaccineren. Dat heeft op termijn meer effect dan de maatregelen die nu zijn afgekondigd. Zet bij elke Albert Heijn een vaccinatiebus en regel laagdrempelig testen.”